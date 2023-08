Hubára na Liptove zranila medvedica

Pri útoku utrpel Lipták ľahšie zranenia.

LIPTOVSKÁ KOKAVA. Pri rieke Belá medzi obcou Liptovská Kokava a Pribylina došlo v stredu popoludní k útoku medvedice na 57-ročného muža. Udalosť sa stala v lesnom prostredí mimo intravilán obce a mimo značených turistických trás. Ide o deviaty útok medveďa na človeka v tomto roku.

Muža medvedica zranila v oblasti brucha a pravej ruky. „ Z miesta útoku odišiel sám a po návrate domov si privolal záchranku. Ľahšie zranenia si nevyžadovali hospitalizáciu a po ošetrení bol prepustený do domácej liečby," informovala Kristína Bocková zo Štátnej ochrany prírody.

Zásahový tím o útoku informovala polícia, ktorá ho do oblasti privolala . Štátni ochranári obratom preverili miesto útoku, komunikovali so záchranármi a snažili sa skontaktovať so zraneným mužom.

„S najväčšou pravdepodobnosťou muž pre hukot rieky nepočul varovné signály od medvedice, ktorá sa pohybovala pri toku. V drvivej väčšine prípadov medveď najprv varuje vrčaním alebo fučaním, aby sa človek nepribližoval. Zaútočia až následne,“ povedala Simona Klamárová zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého - Sever.

V hustom lese a blízko kukurice

Ako ďalej vysvetlila, v blízkosti miesta incidentu sa nachádza aj niekoľko polí s kukuricou.