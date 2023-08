Otvorili prvú pumptrackovú trať na Liptove

Verejnosť si môže na nej zašportovať každý deň.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mikulášania sa môžu pýšiť novou pumptrackovou dráhou. Otvorili ju v piatok 25. augusta v blízkosti BMX areálu a mestského cyklochodníka na sídlisku Nábrežie.

Pumptrack má hneď niekoľko rekordov, je najväčší na severnom Slovensku a zároveň aj jeden z najtechnickejších u nás. Asfaltovú dráhu s dĺžkou 280 metrov tvorí niekoľko klopených zákrut a terénnych vĺn v uzavretých okruhoch.

Pumptrack je primárne bicyklová dráha, ktorú vedia využiť všetky vekové a výkonnostné kategórie jazdcov.

Dráha je zložená z dvoch okruhov. Najširšie spektrum jazdcov môže využiť hlavný okruh s nízkym až stredným profilom. Na trati nájdu deti a začiatočníci detský okruh, ktorý je bezpečne oddelený od hlavnej dráhy.

Určená pre všetkých

Pumptrack otvorili pre verejnosť. Návštevníci môžu po dráhe jazdiť na bicykli, kolobežke, skateboarde či na kolieskových korčuliach. Jazdec dokáže jazdiť bez pedálovania, iba so zmenou ťažiska, odľahčovaním a zatláčaním do rádiusových vĺn a klopených zákrut.

Dráhu dokážu využiť aj športovci z rôznych odvetví ako doplnok k tréningom.

„S nápadom sme prišli pred rokom a pol. Inšpirovali sme sa zahraničím. Liptovský Mikuláš je mesto športu a takéto športovisko tu chýbalo,“ povedal Ľuboš Trizna, viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš.

Pred rokom tam bola burina

Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš, povedal, že ide o ďalší krok, ktorým prispievajú k rozvoju možností pohybovej aktivity v meste. „Vlani tu bola ešte burina, no vďaka spolupráci s miestnymi urbánikmi a za podpory poslancov sa nám to podarilo. Dnes vidíme, že to má úspech.“

Dráhu zhotovil Roman Kaločay, ktorý je majstrom Slovenskej republiky v pumptracku. Nechýbal na otvorení športoviska. „Som rád, že sa Liptovský Mikuláš pridal k ďalším mestám na Slovensku s pumptrackovou dráhou. Viem, že ľudia z Liptova chodievali na dráhu do Špišskej Belej.“ Kaločay dodal, že trať v Liptovskom Mikuláši patrí k náročnejším.

Mesto výstavbu financovalo z vlastných zdrojov vo výške takmer 200-tisíc eur. Pokúšajú sa investované financie získať späť prostredníctvom výzvy ministerstva investícii.