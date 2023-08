Jazdia po ňom motoristi z celého Slovenska, na opravu mosta v Ivachnovej financie nie sú

Ivachnovský most býva často preťažený.

Most medzi Ivachnovou a Liptovskou Teplou. (Zdroj: Ľubica Stančíková)

IVACHNOVÁ, LIPTOVSKÁ TEPLÁ. Kedysi málo frekventované cesty tretej triedy na Liptove medzi Ivachnovou a Likavkou sú dnes preplnené dovolenkujúcimi z celého Slovenska.

Býva to už pravidlom, že motoristi prostredníctvom dopravného servisu denne počúvajú informáciu, že v kolónach medzi Ivachnovou a Ružomberkom strávia aj viac ako pol hodiny. Šikovnejší cezpoľní, aby sa nezdržiavali v kolóne, zídu z upchatej cesty I/18 do Ivachnovej. Tam prechádzajú mostom ponad Váh do Liptovskej Teplej.

Obec na opravu nemá

Ivachnovský, osemdesiat metrov dlhý most býva často preťažený, denne ním prejdú tisícky áut.

„Nesťažujem sa, aj domácim slúži, potrebujeme ho. No jazdia a opotrebúvajú ho hlavne motoristi z celého Slovenska. Na opravu by sme potrebovali aj 25-tisíc eur, už teraz sa zamýšľame, ako ich získať,“ povedal starosta Ivachnovej Vladimír Guoth.

Doplnil, že približne pred jedenástimi rokmi získali financie na opravu z eurofondov. Na moste urobili v tom čase novú výdrevu, most vystriekali, vybrúsili.

„Vrchnú výdrevu dobieha znova zub času a zamýšľame sa nad opravou,“ povedal Guoth. Dedina, ktorej šéfuje, je zahltená autami, okrem toho motoristi častokrát nedodržiavajú ani pravidlá na moste