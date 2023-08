V Kvačanoch sa podaril pamiatkarom nezvyčajný nález

Zatiaľ nie je jasné, komu vozík patri.

KVAČANY. Počas obhliadky historického objektu v Kvačanoch na Liptove našli pamiatkari v humne nezvyčajný nález. Objavili tam v kope starých vecí historický invalidný vozík.

„Netrúfame si ho presne datovať, nie sme v tomto smere odborníci, len predpokladáme, že môže pochádzať už z prvej polovice 20. storočia,“ informovali pamiatkari z Krajského pamiatkového úradu v Žiline.

„V blízkej budúcnosti máme v pláne osloviť zamestnancov Liptovského múzea, možno by to pre nich bola zaujímavá nová akvizícia. Určite by sa na to mal pozrieť odborník na takýto typ predmetov,“ spresnil Miloš Dudáš, riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline.