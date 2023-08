Bociany migrujú do Afriky, neláka ich teplo, ale potrava

Najrýchlejšie bociany sú na africkom kontinente aj za štrnásť dní.

LIPTOV. Prvé bociany odlietajú zo Slovenska v auguste, niekedy už koncom júla. Väčšina z nich ale odletí až neskôr, začiatkom jesene, a pár jedincov pozorujeme aj v neskorších jesenných mesiacoch. Podľa ornitológa Michala Baláža vo všeobecnosti platí, že najskôr odlietajú mladé jedince, vyliahnuté v tomto roku.

„Staršie opúšťajú obyčajne Slovensko neskôr. Závisí to od teplotných podmienok v danom roku a dostatku potravy. Niekedy mláďatá opúšťajú hniezdo až v polovici augusta, teda v čase, keď sú v iných rokoch už stovky kilometrov ďaleko,“ priblížil ornitológ z Liptova. Doplnil, že počas migrácie sa u nás vyskytujú aj bociany, ktoré tu nehniezdili a letia zo severnejších oblastí. Tým sa celý časový interval pozorovania bocianov počas migrácie natiahne.

Bociany musia byť pred odchodom zdravé a silné

Príprava na migráciu podľa Baláža spočíva v dosiahnutí čo najlepšej kondície. Aby boli na dlhej ceste úspešné, musia byť zdravé a silné.

„Dosiahnu to zaobstaraním dostatku vhodnej potravy a uložením dostatočného množstva tukových zásob. Tých však nesmie byť príliš veľa, lebo ťažšie telo by pri lete spotrebovávalo viac energie,“ poznamenal. Bociany obvykle migrujú samostatne, to znamená, že rodičia z rovnakého hniezda neletia spoločne. Naopak, súrodenci po vyletení z jedného hniezda môžu migrovať spolu.

Podľa Baláža správne načasovanie migrácie je často otázkou ich prežitia. Migračné správanie ovplyvňuje najmä skracujúca sa dĺžka dňa na konci leta a začiatku jesene. Konkretizoval, že to ale neznamená, že všetky jedince odletia naraz v jeden deň a ani to, že v nasledujúcom roku odletí ten istý jedinec presne v ten istý deň ako rok predtým.