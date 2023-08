V šiestej lige sa roztrhlo vrece s gólmi

Šiesta liga priniesla gólové hody.

OŠK Likavka – OŠK RENOP Liptovská Teplá 0:8 (0:3)

Góly: 12., 45., 62., 80. a 90. Almaský, 41. a 67. Matula, 88. vlastný (Prochádzka), 150 divákov

Domáci: Drígeľ – Trnka (46. Kohút), Lukáč, Prochádzka, Kokavec, Klačko, Baláž (71. Lako), Dobšinský, Chorváth, Apolenár, Krakovský (74.Konfál).

Hostia: Žiaran – Chovanec (68. Eliáš), Slovák, Almaský, Kvasničák (62. Brtko), Sališ (68. F. Gejdoš), T. Gejdoš, Foťko (46. Penjak), Pažítka (46. Marton), Eliaš, Matula.

Gólostroj a päť presných nástrelov exprvoligistu Mária Almaského. To sú základné fakty o nedeľňajšej exhibícii Teplanov, ktorí hrali s veľkým apetítom. „Bola to hra mačky s myšou,“ vyhlásil kouč hostí Ján Kovalčík. „Pre nás to bol taký pohodový, skôr tréningový zápas. Zahrali si všetci chalani, čo boli na lavičke. Prvý polčas sa domáci ešte ako tak držali, lenže potom odpadli. Klobúk dole však pred našimi chlapcami. Stretnutie prinieslo pasáže, keď naozaj bolo radosť sa pozerať na ich akcie. Vyzdvihnúť však musím aj brankára súpera Adriána Drígeľa, ktorý vychytal neskutočné veci.“

Likavský tréner Miroslav Hlinka priznal, že rátal s výsledkovou fackou, ale nie až s takou pálivou. „Vzhľadom na silu Liptovskej Teplej sa dalo predpokladať, že hoci doma, vysoko prehráme, azda aj o päť gólov. Lenže takýto rozdiel som nečakal,“ vravel domáci lodivod. „Máme strašne mladé mužstvo. Keď nastúpi päť-šesť dorastencov a prehrávame o dva góly, tak sa rozsypú. Najradšej by sa pýtali dole z ihriska. Nuž a starší do neubehajú. Súper bol jednoznačne lepší, jasne dominoval v situáciách jeden proti jednému. Žiaľ, naši chlapci nedokážu ani zabojovať za tím.“

FC 34 Palúdzka – TJ Družstevník Blatnica 4:1 (1:0)

Góly: 9. a 46. Kermue, 69. Pekarčík, 77. Podstrelený – 54. Kucej, 150 divákov.

Domáci: Mikušiak – Štulrajter, Podstrelený, Hyben, Pastva, Volaj (73. Kokavec), Jurík (77. Bartoš), Cardenas, Almenares, Dunčko (55. Pekarčík), Kermue.

Novic šiestej ligy z mikulášskej mestskej časti si do tabuľky pripísal druhý víťazný triumf a plne zaslúžený. „Blatnica sa hneď od začiatku prezentovala ako kvalitný tím, ktorý dokáže podržať loptu a vie, čo má hrať. Chalani však veľmi dobre do zápasu vstúpili, len škoda našich nepremenených gólových príležitostí v prvom polčase. Na prestávku sme mohli ísť za vedenia 4:0. V druhej polke sme zvýšili na 2:0, potom súper strelil kontaktný gól. V 62. min. rozhodca hosťom vylúčil brankára, ktorý v tutovej príležitosti podrazil nášho hráča. Potom sme už zápas ukočírovali až do konca. Na konci bolo mužstvo vytlieskané, čo si aj za predvedený výkon zaslúžilo,“ zhodnotil duel domáci tréner Peter Poleč.