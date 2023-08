Night Run 2023 cez Liptovský Mikuláš sprevádzali blesky

Bežali deti, mladí, starí, s detským kočíkom, dokonca aj nevidiaci.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Po roku sa opäť vrátil obľúbený nočný beh NIGHT RUN. Vyše 500 pretekárov si mohlo vybrať 5- alebo 10-kilometrovú dĺžku trate. Organizátori očakávali väčší počet pretekárov ako minulý rok. Preteky odštartovali detské kategórie na 400 až 1600 metrov, ktoré boli novinkou maratónu.

Rekordná účasť

Tohtoročný NIGHT Run mal rekordnú účasť bežcov. Lukáš Nemčík, jeden z organizátorov, povedal, že to bola pre nich výzva. „Vylepšili sme trať a certifikovali sme ju. Pretekári si mohli vybrať dĺžku trate. Pridali sme aj detské preteky, pretože sme chceli pritiahnuť aj mladšiu generáciu. Nečakali sme rekordnú účasť bežcov, bolo ich vyše 500. Trošku nás to zaskočilo, našťastie sme to zvládli.“

Pretekov sa už tradične zúčastnil aj nevidiaci bežec Pavol Kery. „Sme radi, že naše pozvanie prijal a zúčastnil sa,“ dodal Nemčík.

Hlavná časť pretekov štartovala o 20:30 na Námestí osloboditeľov. Pretekárov sprevádzala nočným mestom mestská polícia a viedol ich cyklista.

Okrem početnej diváckej kulisy mali pretekári nad sebou rozbúrenú oblohu v podobe bleskov či hrmenia.

Na päťke bol najlepší Zimmermann

Päťkilometrový okruh cez mesto Liptovský Mikuláš najrýchlejšie odbehol Marián Zimmermann z tímu Pro-Body Spoort Team Košice s časom 00:15:46 min.

„Preteky sa mi páčili. Chodím do Liptovského Mikuláša už pravidelne od roku 2020. U mňa sa to vždy spája aj s rodinnou návštevou brata v neďalekom Svätom Kríži. Organizačné je Night run v LM zvládnutý vždy na výbornú. A to aj napriek náročným nočným podmienkam. Pre mňa je však behať v tomto neskorom večernom čase fyzicky náročné. Radšej behávam cez deň alebo ráno. Aj napriek tomu sa do LM rád vraciam. Tento rok to bolo aj s „bleskovou kulisou“. Mňa prekvapilo to, že sa mi behalo vcelku „na pohodu“. Začal som pomalšie (v tempe 3:16) a postupne som zrýchľoval. Predo mnou bol celý čas „desiatkar“ Staník, ktorý je naozaj veľmi rýchly a kvalitný bežec. Môj výsledný čas bol síce presne rovnaký ako pred rokom, ale na novej certifikovanej trati, ktorá bola o pár metrov dlhšia ako tá v minulosti. Samozrejme, ak budem zdravý, tak prídem aj o rok,“ povedal víťaz päťkilometrovej trate Marián Zimmermann.

Na druhom mieste sa umiestnil Andrej Knapčok z TRI Tatry Triathlon Team s časom 00:16:53 min. Tretie miesto obsadil Samuel Trizna s časom 00:17:45 min. z klubu SK Žiarska dolina.

Dvojčatá Jonekovci na juniorskom stupni víťazov

Ani juniori sa nenechali zahanbiť. Celkovým víťazom v juniorskej kategórii sa stal Tobiáš Jonek, ktorý dobehol do cieľa s časom 00:16:54 min.

Za ním sa umiestnil Richard Kubala s časom 00:17:32 min. a tretie miesto bral Bohdan Jonek, dvojča Tobiáša Joneka, s časom 00:17:32 min.

Dráma u žien – rozhodla sekunda

Početné pretekárske zastúpenie mali vo svojej kategórii ženy. Päťkilometrová trať priniesla drámu ako hrom. Na prvom mieste sa umiestnila Katarína Jánošíková s časom 00:19:14 min a len o sekundu pomalšia bola Lucia Sopková, ročník narodenia 2007, z Ak Ašk Slávia Trnava/Romirun. Tretie miesto obsadila Emma Paulínyová s časom 00:19:21 min.

Prišiel prvýkrát – a vyhral

Študent Michal Staník z BK Lysá pod Makytou, ktorý sa zúčastnil pretekov po prvýkrát, vyhral beh na desať kilometrov s časom 00:31:59. „Preteky boli náročné. Chvíľami na trati fúkalo a bolo teplo, no atmosféra a samotné preteky sa mi veľmi páčili.“

Druhý do cieľa prišiel Martin Rusina a tretiu priečku obsadil Tomáš Michalec. Osobný rekord si zlepšil aj šiesty muž celkového poradia Matúš Vlčko z tímu Moji ľudia Černová. „Po šiestich rokoch som si konečne zlepšil osobný rekord. Myslel som si, že sa to už nepodarí. Prekvapilo ma, ako dobre sa mi bežalo. Na mojom výkone mala čiastočný podpis aj atmosféra pretekov, ktorá tu je stabilne dobrá. Diváci sú to každý rok skvelí.“