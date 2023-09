Liptáci piatimi gólmi rozhodli zápas už v prvom polčase

V 6. kole druhej ligy si futbalisti Liptovského Mikuláša z chuti zastrielali.

LIPTOV. Futbalisti Liptovského Mikuláša predviedli spanilú jazdu v šiestom kole druhej ligy. Už v štvrtej minúte išli do vedenia po hlavičke kapitána Richarda Bartoša. V 13. minúte využil zaváhanie Slovana a číhajúci Vladimír Trabalík a zvýšil na 2:0.

Liptákov druhý gól nakopol a vytvárali si ďalšie príležitosti. V 28. minúte si po peknej kombinácii našiel priestor v šestnástke belasých nikým nestrážený Richard Bartoš a svojim druhým gólom dával na 3:0. O tri minúty prišiel ďalší gólový úder, keď Erik Jendrišek to spoza šestnástky trafil vynikajúco a zverenci trénera Jána Haspru viedli 4:0. Piaty gól stihli Liptáci pridať ešte do polčasu. Tobiáš Diviš využil nedôsledné bránenie Slovana a Liptovský Mikuláš šiel do kabín s päťgólovým náskokom.

Slovanisti sa snažili v druhom polčase výsledok korigovať, no ich šance ostali nevyužité. Liptáci mali šance pridať šiesty gól, no ani oni neuspeli. Tatran tak rozhodol o osude zápasu už v prvom polčase. Liptovský Mikuláš je priebežne na 6. mieste v tabuľke II. ligy.

Ján Haspra: "Dnes sme predviedli výborný výkon, ktorý spĺňal najprísnejšie kritériá. Chlapci bojovali a konenčne sa nám darilo aj strelecky, pretože sme sa práve v koncovke v posledných zápasoch trápili. Richard Bartoš predviedol skvelý výkon a dvomi gólmi prispel k víťazstvu. Erik Jendrišek dal gól roka. Všetko nám dnes vyšlo. Tešíme sa na ďalší zápas."

Slovan Bratislava U21 – L. Mikuláš 0:5 (0:5)

Góly: 4. Bartoš, 13. Trabalík, 28. Bartoš, 31. Jendrišek, 45+2. Diviš

Karty: 36. Gerát (LMI)

ŠK Slovan Bratislava U21: Trnovský – Szalma, Marušin, Habodasz (C), Baláž, Hornyák, Kušnír, Mišovič, Maroš, Božík, Isaac

Náhradníci: Spáčil, Mičák, Murár, Koseček, Slovák, Marko, Benko, Balko, Mikoláš

MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Vajs – Štrba, Klimek, Gerát, Bartoš (C), Diviš, Trabalík, Laura, Appiah, Teplan, Jendrišek

Náhradníci: Húska, Voško, Staš, Mazanovský, Iseni, Kuchárik, Capko, Bielák

Rozhodca: Vaňo – Zemko, Tokoš