FUTBAL VII. liga: Bezgólový zápas v Liptovskej Lúžnej, Dúbrava až s piatimi gólmi v súperovej sieti

Dve červené karty padli cez víkend v siedmej lige.

OFK Liptovská Lúžna – ŠK Lúčky – kúpele 0:0

ČK: 70. Mrva

DOMÁCI: Silvester – Chamaj, A. Švanda (46. Fongus), Huličiar, Targoš (78. Poliak), Glemba, Sokol, Vierik (66. Kurpaš), Husarčík, Tišťan (66. M. Švanda), Karas

HOSTIA: Mrva – Mišík, F. Hrbček, Hric, M. Hrbček, Banáš, Fula, B. Hrbček, Baďo (68. Vyšný), T. Hrbček (82. Senko), Novák

Bezgólovú remízu videli diváci v Liptovskej Lúžnej. V druhom polčase vďaka červenej karte hostí boli lepším mužstvom na ihrisku hráči Liptovskej Lúžnej. Avšak nevyužili početnú výhodu a mužstvá si tak rozdelili body. „Nepodarilo sa nám využiť presilovku. Mali sme aj šance, no nepremenili sme ich. V prvom polčase súper pohrozil brvnom, ale to bolo všetko,“ povedal Juraj Sojak, predseda klubu Liptovská Lúžna.

OŠK Ludrová – TJ Družstevník Liptovská Kokava 2:0 (0:0)

Góly: 73. Oravec, 75. Lazík

DOMÁCI: Mrnčo – Oravec, Jánoš, Kmeť, Chovan, Múdry (83. Fillo), Záchej, Fides, Uram (46. L. Janovec), E. Janovec (84. Hrabuša), Lazík

HOSTIA: Vyskočáni – Maga, Kapitáň (80. Šípka), Harich, Petrina, Račko, Ambróz, Martan, Ďuriš, Taragel, Choma

Ludrovej sa konečne podarilo doma naplno zabodovať. Liptovská Kokava však prišla v oklieštenej zostave, keď im vypadli až piati hráči zo základu. Ludrová zahodila pokutový kop a na prvý gól zápasu si museli diváci počkať až do 73. minúty. Potom pridali domáci ešte ďalší a v priebehu dvoch minút rozhodli zápas.

„ Zápas sme zlomili v náš prospech až v 73. minúte. Zahodili sme jedenástku, ktorú nám pán rozhodca trošku podaroval. Hneď po prvom góle sme zvýšili na 2:0 a ubránili sme to do víťazného konca,“ povedal Martin Chmela, tréner Ludrovej.

„Predviedli sme bojovný výkon, no keď vám vypadnú piati hráči zo zostavy, ťažko sa vám hrá. Veľa hráčov nehralo na svojich pozíciach. Rozhodca odpískal prísnu penaltu a to nás rozhodilo,“ povedal Jaroslav Pozor, predseda Liptovskej Kokavy.

NAJLEPŠÍ HRÁČ: Branislav Jánoš, Ludrová

ŠK TJ Iskra Hrboltová – ŠK Kriváň Važec 2:3 (0:1)

Góly: 49. a 66. Sršeň – 42. a 69. Ilavský, 87. P. Alexy

ČK: 59. Krivoš

DOMÁCI: Kmeť – Lauko, M. Krivoš, P. Likavčan, A. Krivoš, Petro, Urban, Katrák, Bistiak (63. Kozák), Zelený (63. Paluga), Sršeň (81. Janík)

HOSTIA: Kravčák – Žilka, Hozza, P. Alexy, E. Alexy, Orolín, Chromčo, A. Mátray (49. Renko), Gallovič, Ilavský, M. Mátray (81. Jacko

Hrboltová nezvládla ďalší domáci zápas. Celkovo už štvrtý po sebe. Hráči Hrboltovej prehrávali po polčase 1:0, no po polčase sa im podarilo vyrovnať a dokonca aj vyhrávať. Prišla červená karta a Važec to potrestal. Využil chybu domácich a vyrovnal a nakoniec strhol vedenie na svoju stranu.

„Po vlastných chybách sme prehrali zápas. Dostali sme červenú kartu za niečo, čo počul len rozhodca a nik iný,“ povedal Milan Krivoš, tréner Hrboltovej.