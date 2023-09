Kaštieľ svätej Žofie v Ružomberku čaká prestavba, aktivisti sa obrátili na prezidentku

Pamiatkari s prestavbou na byty súhlasili.

RUŽOMBEROK. Kaštieľ svätej Žofie v Ružomberku prechádza ďalšou zmenou. Z najstaršej svetskej stavby v regióne a jedného z najstarších kaštieľov na území Slovenska má vzniknúť nákupné centrum a priestor na bývanie.

Domácim aktivistom sa to nepáči, žiadajú, aby zasiahol štát. S prosbou o pomoc sa obrátili na prezidentku. Vyzývajú na komplexnú obnovu pamiatky. Kaštieľu, podľa ich slov, hrozí zánik.

Stavba kaštieľa má dnes dvoch majiteľov. Časť, ktorú za začiatku tretieho tisícročia po zbúraní západnej polovice zmenil vtedajší majiteľ na nákupné centrum Hypernova, patrí súkromnému developerovi MG Development Epsilon so sídlom v Bratislave. Ten pred časom začal stavebné úpravy objektu tak, aby tam mohol vzniknúť retailové nákupné centrum.

Druhá časť, ktorá sa síce v chátrajúcom stave zachovala, patrí správcovskej spoločnosti 365.invest. Jej zámerom je prestavať kaštieľ na luxusné bývanie.

Krabica prilepená ku kultúrnej pamiatke

Ružomberskí aktivisti hovoria o tom, že ružomberský kaštieľ sv. Žofie sa za ostatných viac ako dvadsať rokov dostal do povedomia verejnosti ako príklad barbarskej devastácie významnej kultúrnej pamiatky.

,,Namiesto toho, aby sa našlo dostatok vôle a prostriedkov na dôstojnú rekonštrukciu, mesto Ružomberok v roku 2002 kaštieľ predalo súkromnému subjektu, ktorý jednu jeho časť zbúral a na jej mieste vybudoval priestor pre hypermarket Hypernova, čo je vzhľadom na status kaštieľa ako národnej kultúrnej pamiatky nepochopiteľné,” píšu sa v liste adresovanom Zuzane Čaputovej, prezidentke Slovenskej republiky.

List s prosbou o záchranu kultúrnej pamiatky jej adresovali ružomberskí architekti, advokáti, historici, a širšia odborná verejnosť.

Prestavbou na byty podľa aktivistov dôjde k zániu kaštieľa

Jeden z vlastníkov už začal s rekonštrukciou bývalej Hypernovy, zvyšnú časť kaštieľa plánuje druhý majiteľ prestavať na byty.

„Chce to urobiť v štýle, ktorý obsahovo popiera charakter renesančnej stavby a jej prístupnosti pre verejnosť. Tým by došlo k definitívnemu zániku kaštieľa a nezhojiteľnej rane na duši obyvateľov nášho regiónu,” píšu Ružomberčania prezidentke.

Aktivisti spracovali aj vizualizácie toho, ako by kaštieľ vyzeral po rekonštrukcii.

,,Peniaze na kúpu a obnovu kaštieľa nemáme, ale pri ochote orgánov územnej samosprávy a štátu, podnikateľského i tretieho sektora by bolo možné kaštieľ odkúpiť, obnoviť a zmysluplne využívať. Rešpektujeme vlastnícke právo súčasného vlastníka stavby, ale myslíme si, že by mu mesto v spolupráci so štátom mohlo ponúknuť iný vhodný objekt, kde by mohol svoj podnikateľský zámer realizovať bez toho, aby došlo k zničeniu národnej kultúrnej pamiatky,” navrhli signatári listu.

Ružomberskí aktivisti dúfajú, že s pomocou prezidentky by sa mohlo podariť dospieť k urýchlenému riešeniu, vhodnému tak pre vlastníka kaštieľa, a zároveň zachraňujúcemu kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky.

List podpísalo spolu 35 signatárov z rôznych odborov, sú medzi nimi architekti Martin Bišťan, Vavrinec Kendera, Richard Kalmár, historici Rastislav Molda a Peter Dvorský, krajinár Peter Jančura, či advokáti Ján Bartánus a Peter Svrček.

List prezidentke dali na vedomie aj správcovskej spoločnosti, ktorej patrí zachovaná časť kaštieľa, ministerke kultúry, či napríklad pamiatkovému úradu a mestu Ružomberok.

Investor hovorí, že spolupracuje s pamiatkarmi

Na výzvu Ružomberčanov reagovala správcovská spoločnosť. Hovoria, že ku budove „pristupujú s maximálnou pokorou a úctou k historickej úlohe a hodnote kaštieľa“.

Historická pamiatka sa podľa ich slov nachádza v stave, ktorý si vyžaduje okamžité riešenia.