Ukázali, ako bude vyzerať vstupný areál do Demänovskej jaskyne Slobody

Vstupu do jaskyne dominuje rázovitý horský hotel.

Takto by mal vyzerať vstup do jaskyne s hotelom a kaviarňou na jej prízemí. (Zdroj: Vizualizácia: A B.K.P.Š.)

LIPTOV. Demänovská jaskyňa slobody v Demänovskej doline na Liptove je podzemným prírodným podkladom Slovenska. Dlhodobo patrí aj k najviac navštevovaným. Bola to práve ona, ktorá stála na počiatku turizmu v známej liptovskej doline.

Medzi rokmi 1930 až 1950 k nej pristavili štýlový horský hotel. Bol ozdobou doliny, a preto dotváral dobové propagačné plagáty a pohľadnice.

Po Nežnej revolúcii prešla budova pod správu štátnych jaskyniarov, no pre komplikované vlastníctvo do nej nemohli investovať tak, ako by si to budova vyžadovala. Hotel pristavený k vstupu do jaskyne rokmi chátral, drevo degradovalo. Dnes je v dezolátnom stave a spolu s vysokým parkovným na súkromnom parkovisku neprispieva k inak pozitívnemu zážitku z návštevy jaskyne.

Plánov na obnovu hotela bolo v minulosti niekoľko. Vždy stroskotali na prehnaných cieľoch alebo nedostatku peňazí. Budova momentálne patrí Štátnej ochrane prírody, Správe slovenských jaskýň (SSJ).

Jaskyniari spoločne s Národným parkom Nízke Tatry (NAPANT) nedávno vyhlásili architektonickú súťaž na obnovu ikonického hotela. Ten má po prestavbe vytvoriť spoločné informačné centrum. Peniaze chce Štátna ochrana prírody SR čerpať z eurofondov.