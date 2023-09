Lekár: Deti nosia okuliare častejšie ako v minulosti

Jesť mrkvu, špenát a cviklu podľa Juraja Haličku očiam len prospeje.

RUŽOMBEROK. Oči sú zrkadlom duše, o človeku napovedia veľa. Očné pozadie zas o jeho zdraví. Práve z tohto dôvodu často posielajú všeobecní lekári, internisti a neurológovia pacientov k oftalmológovi.

„Nikde inde nevidíte cievy tak dobre ako na sietnici,“ hovorí očný lekár Juraj Halička. Prevencia je preto namieste a návštevu očného by pacient rozhodne nemal odkladať.

Platí, že oči sú zrkadlom duše?

Oči sú veľmi podstatné na vyjadrenie emócií a nevieme ich tak dobre ovládať, ako napríklad pohyby úst. Pohyb očí je automatický. Preto sa hovorí, že oči sú zrkadlom duše. Keď sa niekomu pozrieme do očí, sme schopní vnímať ich podstatu. Napríklad, keď sú ľudia smutní alebo znepokojení, mračia sa, takže ich oči vyzerajú menšie. Ale keď sú šťastní, hovoríme, že ich oči žiaria, pretože táto emócia dvíha obočie, takže oči vyzerajú väčšie a jasnejšie. Len pohľadom do očí dokážeme rozlíšiť medzi skutočným úsmevom a falošným.

Pohyby úst sa dajú ľahko napodobniť, robíme to nepretržite zo zdvorilosti, ale oči neklamú. To znamená, keď sme naozaj šťastní, nielenže sa usmievame, ale aj zvráskavejú kútiky očí a vytvárame to, čomu sa hovorí vrania stopa.

Ako sú na tom Slováci s preventívnymi prehliadkami očí?

Závisí od miesta, kde sídli ambulancia, nemocnica a asi je to aj o dostupnosti. Je rozdiel, či býva pacient na dedine alebo v meste, taktiež či je z okrajovej dediny alebo blízko mesta. Minule som počul v dedinskom rozhlase, že príde mobilná optika, čo určite nie je úplne ideálne riešenie prevencie. Na druhej strane treba priznať, že na vyšetrenie sa mnohokrát dlho čaká, niekedy aj mesiace, čo môže pripraviť pacienta o zrak.

Pribúda aj detských pacientov s okuliarmi?

Áno, deti nosia okuliare častejšie ako v minulosti. Zrejme skôr z dôvodu skoršej diagnostiky. Všímame si, že si deti pretierajú oči, že si bližšie sadajú k televízoru.

Predpisujete im teda okuliare na blízko?

Treba rozlišovať krátkozrakosť, teda myopiu, čiže mínusové dioptrie, a ďalekozrakosť, hypermetropiu, čiže plusové dioptrie. Celosvetovo zaznamenávame nárast krátkozrakosti, ktorá je až skoro adaptáciou na množstvo práce strávenej na blízko. Nízka krátkozrakosť do mínus troch dioptrií je v dospelom veku po 45 roku skôr výhodou. Pri vyššej krátkozrakosti sa však výhody strácajú a začínajú prevažovať riziká, napríklad glaukómu, amócie či poškodenie žltej škvrny sietnice.

Bývajú choroby očí dedičné?

Obyčajná krátkozrakosť je dedičná v mnohých prípadoch, ale cítiť aj veľký sociálny vplyv. Veľa vysoko-školsky vzdelaných ľudí nosí okuliare, či sú to už lekári, ítečkári, žurnalisti. A je riziko, že keď rodičia viac čítali, asi budú aj ich deti. Taktiež napríklad glaukóm, vekom podmienená degenerácia sietnice, je veľmi častým dedičným ochorením.