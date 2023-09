Za kúpanie sa vo vodopáde riskujete pokutu, platí to aj mimo národných parkov

Strážcovia prírody sa stretávajú s arogantným správaním návštevníkov.

Vodopády majú špeciálnu ochranu bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v chránenom území. Zákon automaticky chráni všetky prírodné vodopády s výškou nad tri metre. (Zdroj: Zuzana Jóbová)

LIPTOV. Strážcovia Správy Tatranského národného parku riešili v ostatných dňoch masy ľudí, ktorí sa kúpali priamo vo vodopáde Studeného potoka vo Vysokých Tatrách.

Okrem toho, že stúpa počet porušení v národných parkoch, návštevníci reagujú stále viac arogantnejšie, tento rok evidujú aj fyzické napadnutie strážcov.

Už v minulosti zaznamenali ochranári ľudí kúpajúcich sa aj v plesách, no verejnosťou najviac rezonovala poslankyňa parlamentu Romana Tabák. Tá zverejnila na sociálnej sieti svoju fotografiu, ako sa kúpe v Studenom potoku priamo v území národného parku. Dostala za to pokutu 500 eur.

Stráca sa slušné správanie

Správa Tatranského národného parku pritom dlhodobo upozorňuje na skutočnosť, že kúpanie sa v plesách a v potokoch na území národných parkoch je zakázané. Ľudia to ignorujú a najmä v letných horúčavách ochranári registrujú množstvo porušení.

„Vysokohorské prostredie s kúpaliskom si návštevníci mýlia hlavne počas horúcich a slnečných dní. Mali sme aj víkendové služby, strážcovia i lesníci boli v tomto prostredí a upozorňovali ľudí, uložili tiež nejaké sankcie,“ povedal Pavol Majko, riaditeľ Správy Tatranského národného parku pre SITA.

Napriek upozorňovaniu a medializácii sa ľudia v tatranských potokoch kúpu, pre strážcov je náročné ľudí ustriehnuť pri všetkých vodných tokoch.

„Je to ako hádzať hrach na stenu. Pokiaľ v sebe nemáme slušné vychovanie, správame sa ako divosi. Paradoxom je, že Slovák si toto v zahraničí nedovolí, bojí sa pokuty či toho, že by ostal vo väzení. To si vieme dovoliť iba na Slovensku,“ doplnil Majko.

Rekordné pokuty

Len v letných prázdninových mesiacoch vybrali na pokutách na území parku rekordných šesťtisíc eur. Najčastejším prehreškom návštevníkov bol pohyb mimo vyznačených chodníkov, kúpanie sa a bivakovanie na miestach, kde je to zakázané.