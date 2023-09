Uplynulý víkend v Ľubeli patril športu

Na svoje si prišli starí aj mladí.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

ĽUBEĽA. V sobotu futbalový turnaj, v nedeľu beh. Nezáleží či aktívne športujete alebo sa chodíte na športové akcie len pozrieť, o spoločenský zážitok nebola minulý víkend v Ľubeli v núdza. Všetko odštartovalo sobotňajším futbalovým turnajom starých pánov s názvom Ľubeľský píľus. Tretí ročník tohto podujatia nezostal svojej povesti nič dlžný. Tímy ako Liptovské Vlachy, Dúbrava, Liptovský Mikuláš, Páni v najlepších rokoch Podbreziny, Fortuna Bratislava či hostiteľská obec Ľubeľa si proti sebe zmerali sily o putovný pohár. Zápasy základnej časti a semifinále rozhodovali Barbora Turčiaková s Alexandrom Nemcom. Pravidlá turnaja však predstavil legendárny rozhodca Stanislav Bomba.

„Pred tromi rokmi sme pozerali rôzne športové akcie na strednom Liptove. Pre deti a pre samotných futbalistov, ktorí hrajú najvyššiu okresnú súťaž, športové podujatia boli. Avšak v dedine nám chýbali turnaje starých pánov. Preto sme sa rozhodli urobiť futbalový turnaj. Máme za sebou tretí ročník, ktorý hodnotím úspešne. Každý si prišiel na svoje,“ povedal Erik Gemzický, starosta obce Ľubeľa.

Víťazom turnaja sa stalo sa družstvo Liptovský Mikuláš. Druhé miesto obsadila Dúbrava a tretia skončila Ľubeľa.

Oceňovali sa aj jednotlivci. Najlepším hráčom turnaja sa stal Rastislav Kurajda z obce Liptovské Vlachy. Brankárom turnaja sa stal Pavol Ondrejka z tímu Páni v najlepších rokoch Podbreziny.

Druhé kolo

Po nabitom športovom sobotňajšom programe čakal priaznivcov behu a športu Beh Ľubeľou. Kto ešte vládal zo soboty alebo sa večer „nezasedel“ pri guláši či pive, išiel behať. Až 156 bežcov si mohlo vybrať trať na päť alebo desať kilometrov.

Zo štartu. (zdroj: I. Kohút)

Pribináčik v cieli

Pre najmenších bol okrem samotného behu pripravený aj program s Monikou Olšovskou, ktorá súťažila v Česko – Slovensko má talent so svojím psíkom. „Deti z nej boli nadšené. Niektoré sa ťažko od nej dostávali na bežeckú trať,“ povedal Erik Gemzický. Deti bežali na ihrisku a v cieli ich okrem ocenenia čakala aj sladká odmena v podobe pribináčika.

U junioriek vyhrala Liptáčka

Päťkilometrovú trať ovládla Lea Elissa Váleková, z tímu Rozbeháme Liptovský Mikuláš a s časom 24:54.70 min vyhrala kategóriu juniorky od 15 do 17 rokov. Druhá skončila Magdaléna Chrenová z bežeckého klubu Dolný Kubín, keď dobehla do cieľa v čase 33:53.52 min.

Jana Táboryová vyhrala hlavnú ženskú kategóriu s časom 24:54.94. min. Za ňou dobehla s dvojminútovou stratou Ivon Kapitáňová. Tretie miesto brala Lenka Jurkyová.

Sekanová mala najlepší čas

V kategórii ženy od 35 do 49 rokov Andrea Sekanová nastavila latku vysoko. S časom 23:29.17 min. vyhrala svoju kategóriu a do cieľa dobehla s najlepším celkovým časom u žien na päťkilometrovej trati. Z druhého miesta sa tešila Martina Porubská a tretia do cieľa dobehla Lenka Pudišová.

O viac ako šesť minút skončila prvá

Marianna Magerčiaková dominujúcim spôsobom vyhrala kategóriu žien nad 50 rokov. S časom 25:39.84 min nedala šancu iným bežkyniam. Druhé miesto obsadila Ľubomíra Kubíková, keď dobehla do cieľa v čase 32:21.20 min. Bronz išiel do klubu bežci z Lazov. Získala ho Beata Belopotocká.

Juniori sfúkli päťkilometrovú trať

Zahanbiť sa nenechali juniori. Prvé a druhé miesto išlo do Popradu. Zlato vyhral Adrian Kubik, ktorý do cieľa dobehol za 18:44.54 min. Druhý skončil jeho tímový kolega Andrej Barnáš s časom 21:40.89. min. Tretie miesto obsadil Adam Ďurišík.

Ďalšie zlato získané pre Liptov

V hlavnej mužskej kategórii išlo zlato do klubu Rozbeháme Liptovský Mikuláš. Získal ho Gabriel Mašura v čase 19:52.07 min. O 27 sekúnd neskôr dobehol do cieľa Marek Jelenák, ktorý bral striebro. Bronz išiel do Ťapka teamu. Získal ho Peter Porubský.