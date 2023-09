Hrádočania dostali novú okružnú križovatku, Kokavčania majú naspäť most

Domáci aj turisti už nemusia chodiť po takmer dvadsať kilometrovej obchádzke.

Vstup do Liptovského Hrádku z diaľnice je výrazne bezpečnejší. (Zdroj: (ŽSK))

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Štyri mesiace trvala výstavba kruhového objazdu v Liptovskom Hrádku. Nachádza sa pri výjazde z mesta v smere na Liptovský Peter a diaľnicu.

Po generálnej oprave je aj most ponad Belú, ktorý spája podtatranské dediny Pribylina a Liptovská Kokava,

Žilinský samosprávny kraj, ktorý je investorom stavieb, zaplatil za okružnú križovatku takmer pol milióna eur. Zložitá a neprehľadná komunikácia je tak od minulého piatku výrazne bezpečnejšia.

Aj to je podľa liptovskohrádockého primátora najväčší benefit novej okružnej križovatky pod Skalkou, ktorý sa podarilo dosiahnuť po takmer siedmich rokoch príprav.

Zbieha sa tam päť ciest

Ako ďalej vysvetlil, dôvodom vybudovania okružnej križovatky je nárast dopravného zaťaženia najmä v raňajších hodinách, keď ľudia cestujú do práce, deti do školy a popoludní pri návrate domov. Práve v dopravnom uzle pod Skalkou je situácia neraz komplikovaná, až nebezpečná a výstavbou okružnej križovatky by sa mala zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

„Ide o frekventovaný úsek, v ktorom sa stretáva päť ciest, a je to aj spojnica diaľnice D1 s rýchlostnou cestou R1,“ upozornil. Cez Liptovský Hrádok prechádzajú motoristi z juhu horským prechodom Čertovica a napájajú sa tu na diaľnicu.

„Tento dopravný uzol bol tiež veľmi konfliktný, čo sa týkalo dopravných nehôd," zhodnotil.

Ako vysvetlil Tréger, najväčší problém pred výstavbou bolo vyrovnať pozemky. S výstavbou začala stavebná firma už v apríli a krátko po dokončení je podľa primátora dopravná situácia v meste výrazne plynulejšia.

Ako doplnila župná hovorkyňa Eva Lacová, súčasťou prác bola okrem samotnej komunikácie aj realizácia chodníkov, dažďová kanalizácia, prekládka vodovodu a verejné osvetlenie.

Hrádočania mohli mať novú a potrebnú okružnú križovatku skôr. Žilinský samosprávny kraj musel hľadať nového dodávateľa stavby. S tým, ktorý vyhral verejné obstarávanie a podpísali zmluvu, napokon odstúpil. Križovatku postavila za plnej premávky spoločnosť Metrostav.

Kokavčania majú naspäť most

Nielen Hrádočania sa môžu tešiť zo zlepšujúcich sa dopravných podmienok. Nový most nedávno odovzdali do užívania aj medzi Liptovskou Kokavou a Pribylinou.