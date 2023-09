Zníženie prišlo príliš neskoro

MFK Tatran Liptovský Mikuláš sa predstavil proti Myjave.

LIPTOV. Po víťazstve 5:0 proti Slovanu Bratislava B cestovali futbalisti Liptovského Mikuláša do Myjavy. Na zverencov trénera Jána Haspru čakal ťažký súper, ktorý v posledných štyroch zápasoch v rade naplno bodoval.

Do 22. minúty sa mužstvá na ihrisku hľadali. Nepresné centre či zakončenia prevládali na oboch stranách. V 23. minúte sa z čista jasna ujala Myjava vedenia, keď sa ARTHUR LEGNANI dostal do brejkovej situácie, v ktorej zachoval chladnú hlavu a prekonal brankára Mateja Vajsa.

Liptákov nakopla až šanca Lauru, ktorého vysunul kapitán Richard Bartoš, no brankár Myjavy v čas vybehol. Do polčasu sa už nič zaujímavé nestalo a Liptáci šli do kabín s jednogólovým mankom.

Futbalisti Liptovského Mikuláša mali pred sebou ťažkú 45 minútovku. Začala byť ešte ťažšia keď tri minúty od začiatku druhého polčasu zvýšila Myjava svoje vedenie na 2:0. OSCAR CASTELLANO sa po odvrátenom rohovom kope dostal k lopte a krížnou strelou prekonal Mateja Vajsa.

Mikuláščania sa nedokázali strelecky presadiť len proti Prešovu a hoci boli na ihrisku Myjavy aktívni, nedokázali sa dostať do gólových príležitostí.

V 61. minúte to mohol zmeniť Štrba, ktorý sa oprel do strely, no brankár Myjavy bol proti. Tlak Liptákov pokračoval a o štyri minúty neskôr mal zníženie na kopačke Ľuboslav Laura, no domáci Kubica bol opäť proti.

Zníženie prišlo až veľmi neskoro. V 94. minúte sa konečne podarilo presadiť Liptákom. Po centri Appiaha sa k lopte dostal PETER VOŠKA a znížil na 1:2.

To však bola posledná vec, ktorá sa cez zápas stala a hlavný rozhodca ukončil stretnutie. Liptovskému Mikulášu sa nepodarilo bodovať na pôde Myjavy a momentálne mu patrí šiesta priečka pred Slovanom Bratislava B.

Ján Haspra: "Odohrali sme zápas, v ktorom ma chlapci sklamali. Nehrali sme to čo hrať vieme. Súper sa ujal vedenia. V druhom polčase sme chceli skóre otočiť, no hneď sme inkasovali gól. Musíme si uvedomiť, že druhá liga je ťažká. Musíme byť ľahší a hrať svoj futbal."

TJ Spartak Myjava – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1 (1:0)

Góly: 23. Arthur, 48. Castellano – 90+4. Voško

Karty: 16. Halabrín (MYJ), 66. Čurik (MYJ), 74. Arthur (MYJ), 90+2. Kubica (MYJ) – 44. Gerát (LMI), 87. Klimek (LMI)

TJ Spartak Myjava: Kubica – Tancík, Bilovský, Toman (C), J. Halabrín, Švec, G. Halabrín, Castellano, Čurik, Bedecs, Arthur

Náhradníci: Koníček – Flamik, Benovič, Copko, Cisár, Boledovič, Hapal, Svatík, Prachar

Tréner: Ladislav Hudec

MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Vajs – Štrba, Klimek, Gerát, Bartoš (C), Diviš, Trabalík, Iseni, Laura, Appiah, Teplan

Náhradníci: Húska – Voško, Staš, Mazanovský, Kuchárik, Macejko, Capko, Lehotský, Bielák

Tréner: Ján Haspra

Rozhodcovia: Kolofík – Halíček, Juhos