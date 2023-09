Najhoršie sa beží v noci, z tmy svietia iba oči zvery

Náročné štafetové preteky od Tatier k Dunaju zvládli liptovskí bežci z tímu Chladená 12 zabehnúť pod 30 hodín.

LIPTOV. O tom, že preteky od Tatier k Dunaju sú náročné, niet pochýb. Ide o štafetový beh družstiev, ktorý má 345 kilometrov. Šesť, deväť alebo až dvanásť členné tímy vyštartujú z Jasnej v Nízkych Tatrách v sobotu dopoludnia, bežia non-stop dňom aj nocou a v nedeľu popoludní dobehnú do cieľa pretekov na nábreží Dunaja v Bratislave.

Svoje o náročnosti pretekov vedia povedať bežci z liptovského tímu Chladená 12. Družstvo okolo kapitána Mateja Žuffaj obsadilo 21. miesto. Do cieľa dobehli v čase 29:55:03 hod. V ich tíme nájdeme aj policajtov, ktorí sú popri náročnej práci schopní aj pravidelne trénovať a zúčastniť sa pretekov. Andrea Lesáková je jednou z členiek tímu. Od Tatier k Dunaju sa zúčastnila tretíkrát. Povedala, že najhoršie sa beží v noci, keď nevidieť nič, iba oči zvery v lese či v tráve.

Od Tatier k Dunaju bežalo dokopy 191 tímov. Medzi Liptákmi sa najlepšie darilo družstvo s názvom Liptovskí Ľúžňania, skončili na 11. mieste. Tím Chladená 12 bol medzi Liptákmi druhý.

Kedy vznikla myšlienka založiť tím, ktorý zvládne beh Od Tatier k Dunaju?

Matej Žuffaj je kapitánom tímu. Založil ho v roku 2018 a odvtedy sa zúčastňuje tím Chladená 12 na bežeckom podujatí. Členovia sa však obmieňajú, nie vždy sa každému dá. Predsa, sú to časovo náročné preteky. Väčšinou obvolávame bežcov, ktorí bežali minulý rok. Zisťujeme, či tento rok trénovali a či vôbec môžu prísť. Ak sa niekomu nedá, hľadajú sa náhradníci.

Každý tím má svojho kapitána, čo je jeho úlohou?

Kapitán nás musí včas prihlásiť a zaplatiť štartovné. Stará sa o celú organizáciu tímu. Všetko vybavuje za nás. My sa dohodneme len, kde sa stretneme.

Niektorí vaši bežci sú policajti. Ako stíhajú trénovať na beh popri náročnom zamestnaní, kde človek potrebuje byť fit?

Sú to ľudia, ktorí vo svojom voľnom čase pravidelne športujú. Aj ich práca to vyžaduje, tak to majú k nej ako doplnok. Keď je vôla a chuť, všetko sa dá zvládnuť.

Preteky sú náročné, ako sa na ne pripravujete?

Každý člen trénuje odlišne. Popri práci sa nám ťažko dá skĺbiť spoločný tréning. Niekto trénuje aj trikrát do týždňa. Kolegov sledujem cez bežecké hodinky. Viem, koľko trénujú. Kapitán Žuffaj sa zúčastnil aj košického maratónu. On je na preteky pripravený výborne. Na bežecké podujatia sa nejako špeciálne nepripravujem, väčšinou len niekoľko dní dopredu. Bežecké podujatia sú väčšinou pre mňa tréningom.