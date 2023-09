FUTBAL V. a VI. liga: Liptovský Hrádok s prvým bodom, Likavka v šestke s premiérovým víťazstvom

Liptovským zástupcom v piatej a šiestej lige sa darilo.

ŠK Belá – OŠK Švošov 1:2 (1:0)

Góly: 22. Vlček – 72. Vajdel, 79. Kučera, 300 divákov.

Hostia: Raček – Kučera, M. Žiara, Roštek (72. Považský), Marcoň, Š. Žiara, Vajdel, Dudko, Dauda (90. Varecha), Miľan (67. Sajdák), L. Drdák.

Na špici tabuľky Švošov a Bobrov sú na kóte plných pätnástich bodoch. OŠK v Belej zvládol mimoriadne náročný duel, ktorý do prestávky sa odvíjal viac podľa domácich nót.

„Zatiaľ to bol náš najťažší zápas v piatej lige, nielen podľa výsledku, no aj vzhľadom na jeho vývoj,“ vyhlásil tréner hostí Michal Poništ. „Musíme priznať, že v úvodnej dvadsaťminútovke bol súper lepší a išiel aj do vedenia. V dôležitých momentoch mužstvo podržal brankár Samuel Raček. Do druhého polčasu z našej šatne vybehol úplne iný tím. Predovšetkým maximálne namotivovaný.

Cez prestávku sme si povedali, že treba sa prezentovať ako pravý kolektív. Prešli sme si aj chyby a takisto mužstvo sa upokojilo. V druhej polovici chlapci okrem gólov mali aj ďalšie šance. Sú to veľmi cenné tri body. Belá má silný, mladý, šikovný a behavý tím. Tu sa veru veľmi ťažko bude vyhrávať. Ak vôbec.“

ŠK Závažná Poruba – ŠK Gbeľany 1:0 (0:0)

Góly: 77. Janec

ČK: 79. Majerčík (2. ŽK)

DOMÁCI: Bartoš – Porubän, Glončák, Janec (85. Bobrík), Dubovský (46. Hladký), Podhorány, Devoša, Vyskočáni, Baran (89. Dvorský), Brezík (46. Garguš), Frian (89. Kondula)

HOSTIA: Kasman – M. Jadroň, J. Jadroň, Majerčík, Gašper, Mičuda, Jančula, Sabo, Hazda, Vallo, Lukáčik

Závažná Poruba odohrala ťažký zápas proti Gbeľanom. Na lopte boli síce častejšie domáci, no chýbal im dôraz. Gbeľany dominovali vo vzduchu a vo fyzických súbojoch.

„V druhom polčase sme chceli pridať na dôraze, ale hra sa nevyvíjala podľa našich predstáv. Podarilo sa nám dať gól, ktorý úplne rozhodil súpera. Výhru 1:0 proti ťažkému súperovi berieme,“ povedal Eduard Mydliar, tréner Závažnej Poruby.

FK Tatran Turzovka – ŠKM Liptovský Hrádok 0:0

HOSTIA: Tutura – Klein, Henrique Loureiro Serra, Šintaj, Ruan Nascimento Oliveira, Škultík, Martin Tekeľ, Húska, Svyntsytskyi, Maťaš (90. Horváth), Douglas Campos Cardoso

VI.liga

FK ATTACK Vrútky – OŠK RENOP Liptovská Teplá 1:5 (1:3)

Góly: 3. Marčeta – 12. Šimo, 20. Matula, 45. Kvasničák (z 11 m), 77. a 89. Almaský, 100 divákov.

Hostia: Žiaran – Brtko (76. Penjak), Slovák, Šimo, Almaský, Kvasničák, Sališ, T. Gejdoš, Foťko (65. F. Gejdoš), Eliaš, Matula.

Piate víťazstvo v rade a skóre 26:5. Takto bravúrne (zatiaľ) kráčajú Teplania aktuálnou sezónou.

Na umelej tráve v Martine síce v 3. minúte inkasovali ako prví, no z nepríjemnej ujmy sa expresne rýchlo otriasli.