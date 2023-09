FUTBAL VII. liga: Dva derby zápasy skončili remízou, Dúbrava opäť víťazne

Siedma liga priniesla atraktívne zápasy.

TJ Máj Ružomberok-Černová – ŠK TJ Iskra Hrboltová 2:2 (0:1)

Góly: 56. Orgoník, 71. Kudlička – 2. Bistiak, 87. Mudroň

DOMÁCI: Gabštúr – Bocko, P. Vierik, Vorčák, Daniel, Ferenčík (46. Volf), Baláž, Kútnik, Orgoník, Kudlička (77. Mydliar), Lacko

HOSTIA: Kmeť – Lauko, Krivoš (73. Huntoš), P. Likavčan, Petro, Katrák (46. Kozák), Bistiak, Zelený (65. Kubica), Drdák, Paluga (60. Mudroň), Sleziak (46. Urban)

Veľké a hlavne vyrovnané derby videli diváci v Černovej. Obe ihriská mužstiev sú od seba vzdialené len niekoľko metrov. Hrboltovej vyšiel úvod zápasu a prvý polčas vyšiel im. Černová neprestala hrať a dvomi gólmi výsledok obrátil. Hrboltová potom v závere pridala a vyrovnala skóre. Hrboltovej sa po piatich kolách podarilo bodovať.

„Remíza je namieste. I keď druhý gól súpera bol kontroverzný. Podarilo sa nám získať prvý bod v sezóne. Snáď nás to nakopne,“ povedal Milan Krivoš, tréner Hrboltovej.

Najlepší hráč: Patrik Likavčan, Hrboltová

ŠK Lúčky – kúpele – 1. OFC Liptovské Sliače 3:3 (1:2)

Góly: 9. M. Hrbček, 58. Vyšný, 85. F. Hrbček – 11. Lovás, 35. Moravčík, 79. Frcal

DOMÁCI: Drugač – M. Mišík (58. Novák), F. Hrbček, Hric (76. Senko), M. Hrbček (84. Zachar), Vyšný, Banáš (84. Baďo), M. Kaplánek, Fula, D. Mišík, B. Hrbček

HOSTIA: Hadač – M. Mikulec (77. Frcal), R. Mikulec, Huntoš (65. Ondrejka), Jaroš, Gejdoš (89. Mataj), Moravčík, Lovás, Hanula, Sleziak, Demčo

Do Lúčok zavítala Iná Liga. Diváci v hlasovaní rozhodli a právom. Derby medzi Lučkami a Liptovskými Sliačmi stálo za to. Diváci videli všetko. Góly, akcie a pekný futbal. Kto nevidel, tak pravdepodobne koštoval guláš či klobásu. Fanúšikovia dedinského futbalu si takéto športové podujatie nemohli nechať ujsť.

Prvý gól dali Lúčky už v deviatej minúte. Pohotovo však odpovedal Matej Lovás a stav za dve minúty vyrovnal. V 35. minúte išli L. Sliače do vedenia zásluhou Antona Moravčíka.

Lúčky sa nechceli pred veľkou diváckou kulisou zahanbiť a po polčase vyrovnali. Sliačania na tom boli psychicky rovnako, čo vyvrcholilo v ďalší gól. Päť minút pred koncom zápasu sa podarilo Lúčkam vyrovnať a ako nováčikovi súťaže získať cenný bod.

„Zápas bol skvelý. Nič tomu nechýbalo. Atmosféra hnala obe mužstvá dopredu. Chlapcom popri hraní rozvoniaval guláš a klobása. Dnes tomu nechýbalo nič,“ povedal Ján Plávka, predseda Lúčok.

TJ Družstevník Liptovská Kokava – ŠK Agro Baník Dúbrava 2:4 (2:3)

Góly: 21. Račko, 41. Maga – 5. a 34. Legerský (1 z 11m), 13. a 72. Laco

DOMÁCI: Soukup – Matejko, Benko, Maga (88. Šípka), Kapitáň, Harich (82. Fiačan), Kuchárik (75. Petrina), Račko, Jurík, Ďuriš (75. Ambróz), Taragel

HOSTIA: Nemec – Vigoda, Berník, Jacko, Varga, Kubina (71. D. Ján Moravčík), Kmeť (34. R. Moravčík), Legerský, Tomo, Laco, Frlička