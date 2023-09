Posledné generácie dojčili málo, hovorí profesionálna laktačná poradkyňa

Silvia Jamrichová tvrdí, že personál nemocnice by mal matku podporiť v dojčení aj na oddelení šestonedelia.

LIPTOV. Počet bábätiek, ktoré v nemocnici dostali umelé mlieko, sa podľa výsledkov prieskumu Občianskeho združenia Mamila, ktoré vyplnilo 14-tisíc žien, v posledných rokoch neustále zvyšuje.

Podľa ružomberskej laktačnej poradkyne Silvie Jamrichovej takmer každá matka túži dojčiť, súčasne mnohé ženy vnímajú dojčenie ako frustrujúce, pretože nedostávajú reálnu pomoc. Ľudia majú skúsenosti so starostlivosťou o deti kŕmené umelým mliekom z fľaše. Dojčenie je pritom omnoho viac než pitie materského mlieka.

Ako by mal vyzerať správny prístup zdravotníkov, respektíve laktačných poradcov bezprostredne po pôrode v nemocnici?

Existujú kroky, ktoré pomáhajú ženám, aby začali dojčiť jednoducho a s ľahkosťou. Ženy sa o nich môžu dočítať v prehľadnej publikácii Praktický návod na dojčenie, ktorý medicínsky tím MAMILY pripravil.

Bábätko by sa hneď po narodení malo položiť matke na hrudník v kontakte koža na kožu a tam by malo byť počas celého pobytu v pôrodnej sále. Personál pôrodnice by následne mal podporiť matku v tom, aby v kontakte s bábätkom pokračovala aj na oddelení šestonedelia a mali ich podporiť v dojčení podľa potrieb bábätka a naučiť ich rozlíšiť znaky pripravenosti na dojčenie. Taktiež by mali matke ukázať znaky správneho prisatia bábätka k prsníku a to, ako rozlíšiť, kedy bábätko pije a kedy saje bez pitia.