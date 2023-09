FUTBAL VIII. liga: Liptovský Ján naďalej bombarduje súperov, nepoľavuje ani Komjatná

Rušný víkend mala aj ôsma liga.

TJ Sokol Komjatná – OFK Partizánska Ľupča 4:1 (2:0)

Góly: 35. S. Lacko, 43. Jeleník (z 11m), 56. Švalec, 80. Maťokár – 73. Šmigura

DOMÁCI: Mikulka – T. Kubis, D. Lacko, Bernolák, Kubernát (70. Keveš), Jeleník (81. Chmúrik), Maťokár, T. Lacko (64. D. Kubis), Švalec (81. Demko), Brnoliak, S. Lacko

HOSTIA: Hablák – Bartánus, V. Tholt, Breyer (86. Vejačka), Šustek, Froň (84. Trepáň), Šmigura, Likavčan (46. S. Tholt), Budvesel, Budiak (46. Frič), Janičina

Nováčik z Komjatnej hostil Partizánsku Ľupču. Domáci očakávali veľmi ťažký zápas. Partizánska Ľupča do tohto zápasu išla ešte bez straty bodov v sezóne. Hráči Komjatnej vybehli na súpera dobre. Eliminovali dlhé nákopy na krídelníkov z Partizánskej Ľupče. V úvode zápasu to boli hostia, ktorí mohli ísť do vedenia, no nepodarilo sa im to. Do polčasu sa Komjatnej podarilo prekonať brankára dvakrát. V druhom pohrozili aj hostia, no hráči Komjatnej zvýšili na 3:0. V 73. minúte sa podarilo hosťom znížiť, no už o pár minút pridali hráči Komjatnej štvrtý gól. V závere mohli pridať aj piaty, ale penaltu nepremenili. „Nebol to pekný futbal. Súper bol behavý a nakopával lopty za našu obranu. Musím chlapcov zo zadných radov pochváliť, pretože sa im podarilo tieto nákopy eliminovať. Ťažký zápas sa nám podarilo zvládnuť,“ povedal Samuel Lacko, hráč Komjatnej.

TJ Poľana Hubová – TJ Prosiek 0:2 (0:0)

Góly: 52. M. Švárny, 56. P. Štefka (z 11m)

ČK: 71. Senko, 71. Guráň

DOMÁCI: Žihlavník – Senko, Pikla, Dziadek, Chyla, Surový, Boros (79. Brindza), Čudrnák, Gerec, Mikulec, Durdiak (61. Janky)

HOSTIA: Hrča – Kudzbel, Vigoda (75. Majerčiak), Tkáč (64. Kožuškanič), R. Švárny, O. Fašánok, P. Štefka, F. Štefka, Guráň, V. Fašánok, M. Švárny (83. Baniak)

Úvod zápasu bol rozpačitý. Šance si vytvárali obe mužstvá, ale neúspešne. Polčasový výsledok mohol byť iný. V druhom polčase dvakrát udreli hostia. Hubová premrhala samostatný nájazd na brankára. Prosiek to potrestal a následne z penalty zvýšil na 2:0.

„Mrzia ma nepremenené šance. Takéto zápasy bývajú práve o dvoch či troch šanciach. Súper ich využil a vyhral,“ povedal Jakub Šalena, tréner Hubovej.

TJ Štart Liptovský Ján – OŠK Jamník 8:1 (4:0)

Góly: 7.,64.,77. a 83. Kováč, 15. a 37. M. Perašín, 21. a 69. Malacký – 60. Haluška

DOMÁCI: Kašák – Čatloš (46. Kulizák), P. Perašín, Šlachta (56. Lisý), Devečka, Malejka, Praštiak, M. Perašín, Kováč, Malacký, Vretenár (56. P. Zlejší)