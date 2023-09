V liptovských chotároch nakrúcajú rozprávku o drakovi

Herci v amatérskej zostave točia v horách ďaleko od civilizácie.

LIPTOV. Režisér a kameraman Martin Bereta z Ľubochne pred desiatimi rokmi kráčal hrebeňom Poľany, ktorý sa týči nad obcou Hubová. V hlave si premietal scenár filmu, ktorý by v prostredí natočil. Pôvodne plánoval krátky film s iným názvom. „Nečakal som, že rozprávku začneme točiť až o desať rokov neskôr a jeho obsah sa výrazne rozšíri,“ zaspomínal Bereta.

Rozprávka z jeho dielne Pod krídlami draka čerpá z povestí, dedinských povedačiek a histórie. Jej názov sa vyvíjal a podľa Beretu element draka v ňom začal zohrávať dôležitú úlohu. „Nechceme prezrádzať dej, presný význam názvu nechávame zatiaľ zahalený rúškom tajomstva.“

Doplnil, že rozprávke porozumejú ako starí, tak i deti a pretože v nej hrajú amatérski herci, kritici budú viac zhovievaví. „Rozprávka je žáner, ktorému dokážu diváci najviac odpustiť a ktorý dokáže chytiť za srdce každého.“

Nakrúcali na známych miestach

Herecké obsadenie a film sú amatérskeho charakteru. To ale podľa Beretu nelimituje ich kvality, ba priam naopak. „Herci hrajú so srdcom a neváhajú pre film obetovať svoj čas, silu, pohodlie a pri zimných scénach dokonca riskujú podchladenie. Pracujem len s tými najlepšími a nikoho by som z ich nevymenil,“ povedal.