Liptáci si pripísali cenný skalp, porazili vicemajstra

Hokejová extraliga je späť.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Góly, bodyčeky, strely, zakázané uvoľnenia, vylúčenia a tak ďalej. Hokejová sezóna je späť. Svoje o tom vedia aj v Liptovskom Mikuláši.

Liptáci privítali na domácom ľade vicemajstra zo Zvolena. Po búrlivej prestávke v mikulášškom klube medzi sezónami, chceli domáci hráči potešiť fanúšikov.

MHk 32 Liptovský Mikuláš – HKM Zvolen 4:3 pp (1:1, 2:0, 0:2 - 1:0)

Góly: 8. Quince (Berry, Hraško), 28. Berry (Hraško, Quince), 34. Réway (Avcin, Egle), 63. Miller (Avcin, Réway) - 13. M. Hults (C. Hults), 43. Rymsha (Bondra, M. Hults), 51. Zuzin (Mudrák, C. Hults). Rozhodovali: Jobbágy, Korba - Vyšný, Stanzel, vylúčení: 5:7 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1127 divákov.



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Krasikov - Miller, Mezovský, Wardley, Nátny, F. Fekiač, Hraško, Vojtech, Lalík - Réway, Egle, Avcin - Berry, Quince, Valigura - Vankúš, Uhrík, J. Sukeľ - Žilka, Šmída, Tkáč



HKM Zvolen: Kupsky - Kapcheck, Rauhauser, Mudrák, C. Hults, Kubka, Haborák, Čulík - Rymsha, Langkow, Bondra - Jakúbek, M. Hults, Hecl - Marcinek, Viedenský, Zuzin - Kolenič, Šiška, Csányi

O prvé góly sa postarali zámorskí hráči

Prvý gól v extraligovej sezóne za Liptákov strelil Marly Quince. Ďalšiu domácu príležitosť mal na hokejke Uhrík, no nepremenil. V čase 15:06 prišlo vyrovnanie Zvolenčanov, keď sa presadil Mitch Hults. O necelé dve minúty na to podržal Mikuláščanov brankár. V prvej presilovke Liptákov mal možnosť presadiť sa aj Martin Réway, ktorý prišiel v lete avšak jeho pokus brankár hostí zlikvidoval. V posledných sekundách prvej tretiny nedovolene napádal zvolenský hráč brankára domácich a Mikuláščania mali od začiatku druhej tretiny presilovku. V nej vystrelili na bránu len raz. Po nevyužitej presilovke začali Liptáci rýchlejšie korčuľovať a boli viac aktívni. Réwayova delovka skončila len tyčke. Liptáci sa dostávali sa do dobrých príležitostí, ktoré ale nevyužili. Odmeny v podobe gólu sa dočkali, keď od korčule hosťujúceho obrancu sa puk dostal do zvolenskej brány. Už o pár minút sa mohli hokejisti Liptovského Mikuláša radovať z tretieho gólu, no hosťujúci gólman bol proti.

Potom sa hra na chvíľu ukľudnila a hralo sa v strednom pásme. O kuriózny gól zápasu sa postaral Martin Réway, ktorému debutový zápas za Liptovský Mikuláš naozaj vyšiel. Spoza zvolenskej brány chcel nahrávať, no trafil iba brankára, od ktorého sa puk odrazil do brány.

Začiatok tretej tretiny vyšiel lepšie hosťom. Nikým nebránený Rymsha znížil na 3:2. Šok pre domácich a vyrovnanie hostí prišlo za 10 minút, keď Zuzin vyrovnal na 3:3. V predĺžení sa nechal vylúčiť zvolenský hráč a hrdinom stretnutia sa stal domáci hokejista Mitchell Miller.

Réwayovi zápas vyšiel

„Sme radi za víťazstvo. V poslednej tretine sme si to trochu skomplikovali. Škoda že, mali sme zbytočné vylúčenia. Zvolen má skvelých hráčov. Hrávajú spolu dlho. Keď spravíte takéto chyby v záverečnej tretine vedia to potrestať. Mrzí nás strata jedného bodu, ale sme radi za prvé víťazstvo v sezóne. Viem, že všetky výsledky v príprave neboli dobré. V extralige sa hrá lepšie. Tímy sú lepšie a má to hlavu a pätu. Keď sa hrá s tímami z nižších líg, tak sa hrá ťažšie, lebo lietame hore dole. Nie je tam systém. Sme radi, že začala liga a dúfam, že sa budeme prezentovať rovnakým hokejom počas celej sezóny. Dnes sme mali vyhrať za tri body,“ povedal Martin Réway, nová posila HK 32 Liptovský Mikuláš.