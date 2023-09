Svet má Ligu národov, my máme Ligu zamestnancov

Do boja o prestížnu cenu postúpila ďalšia firma.

ZÁVAŽNÁ PORUBA. Na futbalovom ihrisku v Závažnej Porube sa v utorok 12. septembra stretli jednotlivé firmy, aby zabojovali o postup na celoslovenské kolo MY Ligy zamestnancov. V celoslovenskom kole sa bude hrať o trojdňový letecký zájazd na futbalové stretnutie podľa výberu zo španielskej, anglickej, talianskej alebo nemeckej ligy.

Hralo sa 2 x 7 minút. V poli hrali piati hráči plus brankár. Mužstvá boli rozdelené do dvoch skupín. V prvej skupine boli štyri tímy a v druhej ich bolo päť. Hralo sa systémom každý s každým.

Účastníci: ADIENT Lučenec, Radoslav Pápai, Martin Kralinský, Miroslav Urban, Dušan Kamenský, Dávid Mák, Tomáš Dobročka, Štefan Stankovič, Marián Nagy, Patrik Sivok, Marcel Majkút

InCap Electronics, Vavrečka, Ľubomír Fenik, Adam Juriga, Ján Moravčík, Marián Kasan, Rastislav Škapec, Patrik Slovík, Marián Žitňák, Tomáš Verníček, Marián Žofaj

Tempo Kondela, Peter Pnáček, Tomáš Zboroň, Tomáš Ujmiak, Ľubomír Pizna, Lukáš Zboja, Marek Kulosťák, Adam Kozáčik, Marián Mores, Maroš Bednár, Martin Bednár

RIGHT POWER, Žilina, Martin Janza, Lukáš Ďuriš, Filip Novosád, Kristián Novosád, Anton Adamovský, Marek Káčer, Tomáš Mičuda, Daniel Rančák, Ján Janeček, Patrik Maliňák

LEAR, Ján Fedor, Tomáš Pavelko, Matúš Chovan, Pavol Kandráč, Tomáš Rešetár, Matúš Fedor, Ján Leško, Miloš Ivan

SIRS, Kamil Leško, Slavomír Siska, Alex Szarowski, Samo Ternuščák, Michal Čief, Patrik Foltáni, Ján Medveď, Peter Lakomčík, Marek Vaňo, Rado Dula

GAJOS, Marek Kmeť, Marián Belčík, Miroslav Likavčan, Martin Petran, Martin Trnovský, Michal Trnovský, P eter Hanula

UNIMONT - VMS, Maroš Balint, Marek Babjak, Mikuláš Béreš, Peter Kolník, Viliam Ihnát, Juraj Mezej, Dominik Gálik, Dávid Hrivák, Sebastián Soták

ORAC SLOVAKIA- Ľubomír Jacko, Martin Gladš, Marek Baňas, Marek Prislupčak, Marek Fedor, Samuel Roba, Radu Octav Rares, Mikuláš Dujava