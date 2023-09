Hviezdny cyklistický pelotón štartoval aj v Ružomberku

V nedeľu, v Púchove, sa skončil 67. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Na ich mapu sa po štyroch rokoch vrátil aj Ružomberok. Na Námestí Andreja Hlinku bol v piatok (15. septembra) štart 3. etapy, ktorá mala cieľ v Martine, keď jazdci zamierili aj na Oravu.

RUŽOMBEROK. Prvýkrát pelotón Okolo Slovenska do centra dolného Liptova zavítal v roku 1971. Vtedy cieľ bol na vtedajšom všešportovom štadióne, teda dnešnom futbalovom stánku. O rok znovu cyklisti v jednej z etáp šprintovali pod Čebraťom. Potom trvalo 46 rokov, kým sa Ružomberok opäť stal súčasťou nášho významného podujatia. V roku 2018 tu bol štart druhej, 191,7 km etapy, ktorá mala cieľ v Dubnici nad Váhom. Vzápätí, pri 63. kapitole týchto pretekov sa na Hlinkovom námestí končila 226,6 km „štreka“ z Bardejova a na druhá deň sa z rovnakého miesta cyklisti vydali na 200,6 km trasu do Dubnice nad Váhom.

Súčasný ružomberský primátor Ľubomír Kubáň už pri nástupe do svojej funkcie nezakrýval ambíciu najväčší cyklistický sviatok pod Tatrami znovu priniesť do mesta. „Keď sme sa do toho pustili, už všetky ciele boli zabukované a viac – menej aj štarty. Avšak napokon naše úsilie bolo úspešné, čo ma len teší. Myslím si, že ľudia, čo sa prišli pozrieť, si to aj užili,“ podotkol prvý muž ružomberskej radnice.

Ešte predtým ako sa pelotón vydal do Turca, na pódium pred radnicou patrilo predstaveniu jednotlivých tímov. Najväčší ošiaľ nastal, keď pri francúzskej Groapame – FDJ moderátor prečítal meno hviezdneho Thibauta Pinota. „Štartovná listiny aktuálneho ročníka je fantastická. Len v tíme Groupama – FDJ máme máme troch jazdcov z prvej dvadsaťpäťky rebríčka UCI. Sú tu naozaj svetoví cyklisti. Na Tour de France sa k nim ľudia vôbec nedostanú, no v našom prípade sa ich môžu doslova dotýkať,“ uviedol prezident Slovenského zväzu cyklistiky a generálny riaditeľ pretekov Okolo Slovenska Peter Privara.