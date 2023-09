FUTBAL V. a VI. liga: Švošov doma padol, Liptovská Teplá nasúkala sedem gólov

V piatej a šiestej lige sa zrodili zaujímavé výsledky.

OŠK Švošov – FK Tatran Turzovka 1:4 (1:1)

Góly: 19. Dauda – 23. R. Šmahajčík, 74. Polka, 84. Poláček, 90. Valčuha, 200 divákov.

Domáci: Raček – Kučera, M. Žiara, Roštek (77. Považský), Marcoň, Š. Žiara, Vajdel, Vrlík, Dauda, L. Drdák (63. Miľan), Sajdák.

Švošov síce vďaka lepšiemu skóre zostal na čele, no prvý raz pocítil horkosť prehry. „Hostia nás vyzliekli donaha. Zápas sme si však prehrali sami, vlastnými chybami i pre veľké množstvo nepremenených šancí. Za všetko potom prichádzal trest. Dostali sme facku a teraz treba, aby si každý hráč vstúpil do svojho svedomia. Potrebujeme sa vrátiť k tomu, čo nás zdobilo v úvodných piatich kolách.

Najbližšie sa ukáže, aký sme kolektív,“ vravel domáci tréner Michal Poništ.

ŠK Závažná Poruba – ŠK Belá 0:0

DOMÁCI: Bartoš – Dubovský (82. Vyskočáni), Glončák, Janec, Brezík (69. Garguš), Hladký, Frian, Porubän, Baran (88. Križka), Devoša, Podhorány

HOSTIA: Tichák – Tlacháč, Šmehíl, Labuda, Vlček (59. Krška), Špirka, Kačáni, Bistiak, Švec, Kopas, Ševčík (82. Ďurana)

Do Závažnej Poruby pricestoval silný súper. Hráči Belej viac behali a boli fyzicky zdatnejší. Aj napriek tomu si Závažná Poruba vypracovala niekoľko príležitostí dať gól, no nepodarilo sa jej to. Druhý polčas bol vyrovnaný čo sa týka šancí.

Zápas sa skončil spravodlivou remízou.

„Vedeli sme, proti komu hráme. Belá mala navrch. Podarilo sa nám vytvoriť si nejaké šance, žiaľ, nevyužili sme ich. Zápas sa skončil spravodlivou remízou. Myslím si, že keby niekto z nás vyhral, bolo by to pre druhé mužstvo kruté,“ povedal Eduard Mydliar, tréner Závažnej Poruby.

ŠKM Liptovský Hrádok – Oravan Oravská Jasenica 0:0

DOMÁCI: Tutura – Klein, Henrique Loureiro Serra, Šintaj, Škultík, Ruan Nascimento Oliveira, Martin Tekeľ, Maťaš, Douglas Campos Cardoso, Ovšiak, Hanula (78. Svyntsytskyi)

HOSTIA: F. Žofaj – Jamrich, Kaprálik, M. Hvolka (89. Sroka), Hvoľka, Verníček, Janidžár, P. Žofaj, Gracík (66. Trabalík), D. Žofaj (55. Hojo), M. Hvolka (89. Polák)

VI.liga

OŠK RENOP Liptovská Teplá – FK Slovan Trstená 7:3 (3:0)

Góly: 11. Kvasničák (z 11 m), 23. a 65. Šimo, 44. Matula, 73. a 86. Sališ, 78. Almaský – 47. Byra, 58. Lima (z 11 m), 61. De Menezes, 150 divákov.

Domci: Žiaran – Brtko (87. Eliáš), Slovák (87. F. Gejdoš), Šimo, Almaský, Kvasničák, M. Gejdoš (78. Penjak), Sališ, Marton (46. Pažítka), Eliaš, Matula (78. Bobek).

„Takýto zápas som ešte nezažil. Z jeho priebehu som bol..., ale nechcem povedať mrzko,“ rozhovoril sa kouč domáceho mužstva Ján Kovalčík. „Po polčase sa viedlo 3:0, súper pôsobil odovzdaným dojmom, naopak, my sme hrali fantasticky, s množstvom šancí. Cez prestávku som povedal chalanom, že si to treba užiť, chcem, aby si zahrali takmer všetci. Lenže v druhom polčase bolo asi po štvrťhodine 3:3. My sme si zrazu nevedeli ani prihrať. Hlavne Brazílčania