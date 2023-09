FUTBAL VII. liga: Dúbrava po štyroch víťazstvách v rade prehrala, Hrboltová bodovala naplno

Víkend v siedmej lige bol pestrý. Svedčí tomu aj prestrelka v Iľanove.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

OFK Liptovská Lúžna - TJ Tatran Hybe 1:1 (1:0)

Góly: 32. Tišťan - 55. Šveda

ČK: 79. Barbierik

DOMÁCI: Sloboda - A. Švanda, Glemba, Vierik (66. Kovalčík), Kajda, M. Švanda, Kurpaš, Tišťan, Husarčík, Karas, Fongus

HOSTIA: Dorčiak - Stano, Barbierik, Lehotský, Bartoš, Čajnák (84. Jančuška), Šveda, Buša, Jurík, Ťapaják, Bachar

Tri tyčky, tri brvná. Taká bola bilancia Liptovskej Lúžnej proti Hybe. V 32. minúte síce išli do vedenia zásluhou Erika Tišťana, no Hybe v 55. minúte vyrovnalo. Potom prišla strelecká smola na kopačky hráčov Liptovskej Lúžnej. „Boli sme lepším mužstvom, uznal to aj súper. Niekedy vám to nepadne do brány, aj keby hráte celý deň. Taký je futbal. Už piaty zápas nám strelecký boh nepraje. Snáď sa to zmení,“ povedal Juraj Soják, člen tímu Liptovskej Lužnej.

ŠK Agro Baník Dúbrava - OŠK Lisková 1:2 (0:1)

Góly: 63. Danaj - 19. Vigoda (vl. gól), 90. Kubala

DOMÁCI: Nemec - Vigoda, Varga, Argaláš (50. Čavrnoch), Kubina, Kmeť, Legerský (82. Javurek), Tomo, Frlička, Guráň, Danaj (85. Kacian)

HOSTIA: M. Durdík - J. Durdík, Mrva, R. Šiška, D. Makovický, Kubala, Demko (90. Blaško), T. Šiška (82. Camber), Borončo, M. Makovický (75. Sekan), Šrobár

Dúbrava až dosial sršala vynikajúcou formou. Po štyroch víťazstvách v rade chceli pridať aj piate. No absencie kľúčových hráčov urobili svoje. Lisková dominovala. Vypracovávala si dobré príležitosti, no brankár domácich bol proti. „Dnes sme mohli prehrať rozdielom triedy. Môžeme ďakovať brankárovi, že nás podržal. Chýbali nám kľúčoví hráči na našej hre to bolo vidieť. Ale na to sa nemôžeme vyhovárať. Lietali sme vysoko a dostali sme facku. Už to muselo prísť,“ povedal Tomáš Bubniak, predseda Dúbravy.

Ďalej sa dočítate: Ako vypadal priebeh derby zápasu medzi Ludrovou a Černovou,

Hrboltová konečne bodovala naplno, ako to hodnotí tréner,

nešťastný zápas pre Liptovskú Kokavu, ako to hodnotí ich predseda,

ďalšie zápasy,

HRÁČI KOLA.

OŠK Ludrová - TJ Máj Ružomberok-Černová 3:3 (1:2)

Góly: 17. Fides, 59. Droppa, 76. M. Uram - 1. Lacko, 12. a 47. Varga

DOMÁCI: Mrnčo - Chovan, Fillo, Oravec, M. Uram, Záchej, Fides (61. L. Janovec), Droppa, Švárny, Lazík, Múdry

HOSTIA: Gabštúr - Bocko, P. Vierik, Demko (8. Varga), Kudlička (46. Mydliar), Ferenčík, Baláž, Kútnik, Orgoník, Lacko, Volf (73. E. Vierik)

Až šesť gólov videli fanúšikovia futbalu v Ludrovej. Tá prespala úvod, keď už v 12. minúte prehrávala 2:0. Kontaktný gól Ludrovej prišiel v 17. minúte. No opäť do dvojgólového manka sa dostali hráči Černovej v druhom polčase. Ludrovčania sa nevzdali a zápas po dvoch góloch vyrovnali. „Kým sme sa na ihrisku zobudili, bolo 2:0. Našťastie sme to vyrovnali. Myslím si, že zaslúžená remíza. Škoda našich úvodov, dlho nám trvá, kým sa dostaneme do zápasu. Niekedy je už na vyrovnanie neskoro,“ povedal Martin Chmela, tréner Ludrovej.