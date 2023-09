Tesco podporilo realizáciu komunitných aktivít na Liptove

Priestor pre umenie, prednášky o včelách a športová olympiáda si rozdelia viac ako 2 000 eur. Rozhodlo hlasovanie zákazníkov.

Viac ako 3,1 milióna hlasov odovzdali zákazníci lokálnym projektom vo všetkých predajniach Tesca po celom Slovensku. Rozhodli tak o víťazoch v 13. edícii grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Tesco teraz rozdelí sumu 170-tisíc eur medzi 231 verejne prospešných projektov. V predajniach Tesco v Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku mohli zákazníci počas 13. edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame hlasovať v prospech projektov UMEANO – PREMENUJME SPOLU UMENIE NA UMEANO z dielne občianskeho združenia Verejnô, PREDNÁŠKY O VČELÁCH NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V RUŽOMBERKU od o. z. Slnkotvor a ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA PRE DETI Z CENTRA PRE DETI A RODINY DOM CHARITAS SV. KLÁRY V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, ktorý pripravila Spišská katolícka charita.

Najvyšší počet hlasov od zákazníkov, 51 258, získal projekt občianskeho zdručenia Verejnô UMEANO – PREMENUJME SPOLU UMENIE NA UMEANO. Zámerom projektu Umeano je vytvoriť priestor pre umenie pre všetkých, ktorí milujú a tvoria umenie. Zákazníci odovzdanými hlasmi pomohli umelcom získať na realizáciu tohto projektu 1 300 eur.

Na druhom mieste sa umiestnilo občianske združenie SLNKOTVOR, ktoré získalo pre svoj projekt PREDNÁŠKY O VČELÁCH NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V RUŽOMBERKU 46 493 hlasov. Vďaka nim dostane 600 eur na realizáciu prednášok, tvorivých dielní a rôznych podujatí venovaných životu včiel a medu pre deti na základných školách v Ružomberku.

Projekt ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA PRE DETI Z CENTRA PRE DETI A RODINY DOM CHARITAS SV. KLÁRY V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, ktorý pripravila Spišská katolícka charita, získal tretie miesto v hlasovaní zákazníkov. 45 176 hlasov pomohlo získať 300 eur na podporu športových aktivít pre deti z Centra pre deti a rodiny Dom Charitas sv. Kláry v Liptovskom Mikuláši.

Slováci si obľúbili program Vy rozhodujete, my pomáhame, lebo im záleží na komunite, v ktorej žijú. Svedčí o tom 3,1 milióna odovzdaných žetónov, ktorými hlasovali v 13. edícii programu. Najviac hlasov v podobe žetónov získali projekty z oblasti zdravia, športu, kultúry a rozvoja komunitného života. Za 13 edícií programu zákazníci už odovzdali projektom vyše 36 miliónov hlasov. Celkovo darovalo Tesco na podporu komunít v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame na Slovensku viac ako dva milióny eur, ktoré rozdelilo medzi viac ako 2 500 projektov naprieč všetkými regiónmi. Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti zdravia, športu, vzdelávania či kultúry. Môže ísť napríklad o vybudovanie detského ihriska či cyklotrasy, vytvorenie športovej aktivity pre škôlkarov alebo seniorov, bezpečnejšie fungovanie centra voľného času, postavenie hmyzieho hotela i ochranu včiel. Víťazné projekty z doterajších edícií nájdete na webstránke grantového programu.