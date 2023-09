Liptovský Ján pokračuje v demolácii, gólová prestrelka v Jamníku

Ôsma liga priniesla niekoľko zaujímavých výsledkov.

TJ Sokol Komjatná – TJ Liptov Vavrišovo 5:0 (2:0)

Góly: 3., 66. a 77. T. Lacko (tretí z 11 m), 39. a 63. Maťokár

DOMÁCI: Mikulka – T. Kubis, D. Lacko, Bernolák, T. Lacko, Švalec, Brnoliak, S. Lacko, D. Kubis (69. Chmúrik), Maťokár (77. Keveš), Gallo (77. Demko)

HOSTIA: Károlyi – Majerík, Drugaj, Majerčík, Račko, Tóth, Pačan, Fonferko, Kovalčík, Rácheľ, Gregor

Komjatná mala expresný štart do zápasu, keď sa ujala vedenia už v 3. minúte zásluhou Tadeáša Lacka. V závere prvého polčasu pridali domáci druhý gól, keď sa zo strednej vzdialenosti presadil Michal Maťokár. Po zmene strán pokračovala Komjatná v navyšovaní skóre, pričom strelila ďalšie tri góly. Hetrikom sa prezentoval Tadeáš Lacko, dva góly pridal Michal Maťokár. Komjatná vďaka ním deklasovala Vavrišovo 5:0. „Boli sme papierovým favoritom. Pred stretnutím sme si povedali, že ho chceme čo najskôr zlomiť, ale kopilo sa veľa nepresností na našej strane. Viac-menej to bol ale zápas na jednu bránu. Súper sa snažil dostať k našej šestnástke nákopmi, žiadnou kombináciou nás nehrozil. Od začiatku to bolo o tom, koľko strelíme gólov. Nebol to súper, ktorý by nás mohol nejako preveriť, ale na druhej strane mal nejakých maródov, takže nebol v úplnej sile. Sme radi, že sa nám podarilo udržať čisté konto a streliť päť gólov. Budúci víkend nás čaká Liptovský Ján, na ktorý sa musíme poriadne pripraviť,“ uviedol Samuel Lacko, hrajúci tréner Komjatnej.

TJ Tatran Liptovské Revúce – TJ Poľana Hubová 3:3 (2:1)

Góly: 19. a 38. Mastiš, 88. Gajdoš – 32. Dziadek (z 11 m), 60. Durdiak, 62. Olos

DOMÁCI: Fides – Gazdarica, Mastiš, Bedač, Holík, Muríň, Hudek, Gajdoš, Hariň, Šimrák, Kurilla (75. Saniga)

HOSTIA: Žihlavník – Pikla, Dziadek, Chyla, Surový (14. Durdiak, 89. Caban), Boros (75. Kútnik), Čudrnák (89. Brindza), Gerec, Mikulec, Vaculík, Olos

Gólové hody videli diváci v Liptovských Revúcach. Domáci v prvom polčase dvakrát viedli, no po zmene strán súper otočil skóre a mal na dosah tri body. Deľbu bodov zabezpečil v 88. minúte Šimon Gajdoš, ktorý vyrovnal zo štandardnej situácie na konečných 3:3. „Úvod zápasu bol z našej strany rozpačitý, z čoho pramenil gól v našej sieti. Potom sme síce vyrovnali z pokutového kopu, no do

polčasu sme ešte raz inkasovali. Vstup do druhého dejstva sme mali lepší, trochu sme súpera zatlačili, dostali sme sa do vedenia. V závere stretnutia sme inkasovali vyrovnávajúci gól z priameho kopu, ktorý bol veľmi sporný, lebo mu predchádzala situácia, ktorá nemala byť odpískaná v náš neprospech,“ povedal Jakub Šalena, tréner Hubovej.

TJ Družstevník Východná – TJ Štart Liptovský Ján 1:8 (0:5)

Góly: 14., 35. a 58. Kováč (prvý z 11 m), 56. a 89. Šimček, 8. M. Perašín, 12. Žiak, 28. P. Perašín – 88. Ilavský

DOMÁCI: Ballon – Petraško, Gontkovič, Roth (72. Filip), Majerský, Ilavský, Brezina, Antoška, Žiška, Brezina, Zubaj

HOSTIA: Kašák – Čatloš (46. Smatana), P. Perašín, Šlachta (46. Kulizák), Devečka, Malejka, Praštiak (63. Kasanický), Žiak (46. Šimček), Kováč (63. Zlejší), Malacký, M. Perašín