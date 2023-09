Na voľný termín pre zapísanie nového auta čakajú aj tri týždne. Najdlhšie lehoty sú na Liptove

Inde na Slovensku sú lehoty takmer okamžité.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. „Kúpil som nové auto. Všetko šlo, ako má, podpísali sme zmluvu, zaplatili peniaze, už chýbalo len auto zapísať do evidencii v mieste bydliska. V Liptovskom Mikuláši to ale nie je jednoduché,“ povedal Peter Trnovský. Nemôže sa dostať k termínu na zápis nového motorového vozidla do evidencie.

„V Liptovskom Mikuláši je možné získať termín až v októbri. Dovtedy ho nemám šancu prihlásiť,“ vysvetlil.

Termíny na prihlásenie auta do evidencie po novom získajú majitelia elektronicky. Prihlásia sa cez webovú stránku ministerstva vnútra, zadajú osobné údaje vrátane čísla občianskeho preukazu, vyberú úkon, ktorý chcú urobiť, sídlo dopravného inšpektorátu a systém automaticky vygeneruje voľné termíny a časy. Majiteľ si vyberie ten, ktorý mu najviac vyhovuje.

Po úspešnej rezervácii cez internet dostanete PIN kód, ktorý zadá do vyvolávacieho kiosku priamo v budove dopravného inšpektorátu. Cieľom systému je, aby ľudia už nemuseli čakať v dlhých radoch na chodbách pri zapisovaní svojich áut.