FUTBAL V. a VI. liga: Švošov si napravil chuť po facke od Turzovky, Palúdzka s víťazným gólom v závere

Liptovská Teplá na zápas nevycestovala, kvôli zlému terénu.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Oravan Oravská Jasenica – OŠK Švošov 1:2 (0:0)

Góly: 77. Gracík – 49. Š. Žiara, 75. Dauda, 100 divákov.

Po predchádzajúcej domácej pálivej facke od Turzovky (1:4) si švošovskí futbalisti priviezli tri body z horúcej pôdy v Oravskej Jasenici. „Chlapci sa rehabilitovali za minulý výpadok. Bolo to lepšie, hráči si zase pomáhali aj navzájom, znovu to bolo kolektívne,“ zdôraznil kouč hostí Michal Poništ. „Videli sme vyrovnaný zápas, herne i čo sa týka šancí. Objektívne treba priznať, že v druhom polčase za stavu 0:2 nás domáci tlačili, boli jednoznačne lepší, no fantastickými zákrokmi mužstvo podržal brankár Samuel Raček. Silou vôle a ohromnou bojovnosť sme stretnutie dotiahli do víťazného konca. V Oravskej Jasenici sa len tak vyhrávať nebude.“

Teraz sa Švošovci pripravujú na nedeľňajší šláger proti Bobrovu. Bude to súboj prvých dvoch tímov tabuľky.

FK Tatran Turzovka – ŠK Závažná Poruba 4:0 (3:0)

Góly: 4.,25. a 83. Poláček, 5. Ligač

Po dobrom výkone s Belou nastúpili hráči Závažnej Poruby proti Turzovke. A zápas sa rozhodol už v prvom polčase. Po troch góloch už nemali futbalisti Závažnej Poruby odpoveď na súpera. Turzovka pridala ešte štvrtý a bolo vymaľované. „Súper bol lepší, agresívnejší a vyhrával súboje. Na druhej strane musím povedať, že čo sa týka držania lopty – bolo to vyrovnané. Položili nás rýchle góly v prvom polčase,“ povedal Eduard Mydliar, tréner Závažnej Poruby.

ŠK Olympia Bobrov – ŠKM Liptovský Hrádok 2:0 (2:0)

VI.liga

FC 34 – TJ Tatran Chlebnice 1:0 (0:0)

Góly: 89. Dunčko, 150 divákov