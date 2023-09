FUTBAL VII a VIII. liga: Gólové hody Černovej, Liptovský Ján hostil Komjatnú

Veľký šláger sa odohral v ôsmej lige.

ŠK Lúčky – kúpele – OŠK Ludrová 0:1 (0:1)

Góly: 28. Lazík

DOMÁCI: Mrva – Mišík (18. Novák), F. Hrbček, Vyšný, Hric, Kaplánek (81. Palacka), Banáš (7. Senko), Fula, Trnovský, B. Hrbček, Baďo

HOSTIA: Mrnčo – M. Uram, Kmeť, Oravec, Chovan (79. F. Uram), Fillo, L. Janovec, Fides (90. Šrámek), Droppa, Švárny (68. E. Janovec), Lazík

Napínavý zápas videli diváci v Lúčkach, kde pricestovala Ludrová. Tá prišla s absenciami kľúčových hráčov. Prvý polčas patril hráčom Ludrovej. V 28. minúte ich poslal do vedenia jediným gólom stretnutia Lukáš Lazík. V druhej začali byť nebezpečnejší domáci. Avšak brankár Ludrovej nepustil za seba ani jednu loptu. „Musím pochváliť celé mužstvo. Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas, pretože nám chýbali opory. Chlapci, ale bojovali a môžem povedať, že dnes vyhralo mužstvo s väčším srdcom na ihrisku,“ povedal Martin Chmela, tréner Ludrovej

Najlepší hráč: Dominik Fillo, Ludrová

TJ Partizán Ľubeľa – ŠK TJ Iskra Hrboltová 2:2 (1:2)

Góly: 2. M. Dunaj, 89. V. Tomek (z 11m) – 21. Mudroň, 35. Paluga

DOMÁCI: Benčo – P. Dunaj, M. Dunaj, Žákovič, Tkáč, V. Tomek, Turčiak, Gejdoš, Pastva (69. Mäsiar), M. Hazucha (61. Hriadel), M. Hazucha

HOSTIA: Kmeť – Zelený, Lauko, P. Likavčan, Urban (58. Kubica), Mudroň (58. A. Krivoš), Petro, Sršeň (71. Bistiak), Paluga (83. A. Likavčan), M. Krivoš, Huntoš (71. Sleziak)

Druhý tím v tabuľke Ľubeľa hostila na svojej pôde Hrboltovú, ktorá pomaly začala zbierať body v sezóne. Úvod patril domácim, keď sa po rohovom kope presadil Michal Dunaj. Gól nakopol hostí, ktorí v 21. minúte vyrovnali a v 35. minúte otočili stav stretnutie. Hráči Hrboltovej mohli pridať aj tretí gól, no v obrovskej príležitosti nepremenili. Vyrovnanie domácich prišlo až v 89. minúte, keď po spornom momente odpískal hlavný rozhodca penaltu. Z nej sa nemýlil domáci hráč Vratko Tomek a vyrovnal na konečných 2:2. „Zaspali sme úvod zápasu. Potom sme sa dostali do tempa. Škoda tej spornej jedenástky. Dnes sme určite siahali na tri body,“ povedal Milan Krivoš, tréner Hrboltovej.

Najlepší hráč: Martin Mudroň, Hrboltová

TJ Máj Ružomberok-Černová – TJ Družstevník Liptovská Kokava 6:0 (3:0)

Góly: 9. Lacko, 11. a 85. Orgoník, 31. a 82. Volf, 57. Kútnik

ČK: 78. Martan

DOMÁCI: Gabštúr (71. Bačkor) – Bocko, Ferenčík (46. Huba), Baláž, Kútnik, Orgoník, Lacko, Volf, Daniel (71. Ovad), Vierik (63. Mydliar), Vorčák

HOSTIA: Soukup – Maga, Kapitáň, Kuchárik, Fiačan, Račko, Ambróz, Martan, Ďuriš, Taragel, Šípka

Černová rozhodla zápas už v prvom polčas. Liptovská Kokava, ktorá sa momentálne výsledkovo trápi, prišla len v počte hráčov jedenásť. Od 78. minúty navyše prišla o jedného hráča po červenej karte. Černová tak vybavila zápas na domácej pôde najlepším možným spôsobom. „Dnes to bolo z našej strany dobré. Chytili sme sa prvým gólom a potom to už šlo samo. Som rád, že sa strelecky prebudili niektorí hráči. Teraz nás čaká séria ťažkých zápasov. Musíme sa pripraviť,“ povedal Jakub Kudlička, tréner Černovej.

Najlepší hráč: Šimon Wolf, Černová

ŠK Kriváň Važec – ŠK Agro Baník Dúbrava 3:2 (0:1)

Góly: 64.,74. a 76. Gallovič (1 z 11m) – 37. Guráň, 88. Laco

DOMÁCI: Kravčák – Žilka, Hozza, P. Alexy, E. Alexy, A. Mátray, Chromčo, Orolín, M. Mátray (80. Renko), Gallovič (83. Kozubjak), Pavličko (89. Jacko)

HOSTIA: Nemec – Vigoda, Čavrnoch, Varga, Argaláš, Kubina (77. Danaj), Tomo, Frlička (79. Gejdoš), Laco, Guráň, Javurek

OŠK Lisková – TJ Iľanovo 4:2 (1:2)

Góly: 3. Demko, 50. a 52. M. Makovický, 78. Borončo – 33. Žiaran, 44. Mikuláš

DOMÁCI: Pažítka – Borončo, R. Šiška, J. Durdík, Mrva, Kubala (46. Lauko), Demko, D. Makovický, M. Makovický (89. Mandak), T. Šiška (46. Sekan), Krakovský (80. Camber)

HOSTIA: Debnár – Ďuraj, Droppa (88. Fontosh), Ľ. Kráľ, Žiaran, Knapčík (70. Devečka), M. Kráľ, Mikuláš (88. Fiačan), Galba, Kandera, Lehotský

Lisková chcela proti Iľanovu zužitkovať dobú formu na ihriskách súperov. A začala dobre. Už v tretej minúte viedla 1:0. Do 20 minúty hrali hráči Liskovej taký futbal, aký chceli. Mohli pridať gól na 2:0, no čistú šancu zahodili. Potom sa k slovu dostalo Iľanovo. Ku koncu polčasu stav skóre Iľanovo otočilo. Do druhého polčasu nastupovali hráči Liskovej s tým, že chcú na súpera vyletieť. To sa im aj podarilo a odmenou za napádanie bol vyrovnávajúci gól. Onedlho sa im podarilo skóre otočiť. A poistiť si svoje vedenie o dva góly. "Do 20. minúty sme hrali dobre. Potom sme prestali a súper to trestal. Do druhého polčasu nastúpilo nové mužstvo a nám sa podarilo strhnúť vedenie na našu stranu a vyhrať," uviedol Matej Sekan, hrčá Liskovej.

TJ Družba Smrečany – Žiar – OFK Liptovská Lúžna 4:1 (3:1)

Góly: 8. Moravčík, 26. a 43. M. Labaška (1 z 11m), 49. Šimún – 5. Švanda

ČK: 31. Sokol, 43. Fongus

DOMÁCI: Števko – Farynych (19. A. Adamík), M. Adamík (70. J. Labaška), Pajerchin (76. Chlistek), Suský, Šimún, Ilavský, Ondrejka, Berník, M. Labaška, Moravčík

HOSTIA: Silvester – Kajda, Glemba, Sokol, Fongus, Chamaj, Švanda (65. Poliak), Kurpaš (76. Pánči), Tišťan (65. Veselovský), Targoš, Huličiar (46. Kovalčík)

TJ Tatran Hybe – 1. OFC Liptovské Sliače 2:2 (0:1)

Góly: 47. Szücs, 52. Žufaj – 7. Moravčík, 87. Frcal

DOMÁCI: M. Dorčiak – Zubaj (73. T. Dorčiak), Stano, Šveda, Bartoš (73. Jančuška), Čajnák (46. Szücs), Ťapaják, Buša, Jurík, Bachar (86. Huzdrik), Žufaj

HOSTIA: Plávka (16. Klačan) – Jaroš, Frič (48. Frcal), Huntoš (74. Mrva), Gejdoš, Moravčík, Hanula, Mataj, Kelčík, Mikulec, Demčo

VIII.liga

TJ Poľana Hubová – ŠK Bobrovec 1:0 (0:0)

Gól: 59. Boros

V Hubovej videli diváci iba jeden gól, a to napriek tomu, že domáci v prvom polčase dvakrát opečiatkovali brvno. Konštrukciu brány trafili aj Bobrovčania. V nepriaznivom počasí, na mierne podmočenom teréne, rozhodol o troch bodov pre Hubovú Jozef Boros. „Absencia siedmich hráčov základnej zostavy sa podpísala na výsledku. Vzhľadom na dané okolnosti bol náš výkon potešujúci. Chalani boli adekvátnou náhradou za chýbajúcich spoluhráčov,“ uviedol Marek Grajko, hráč Bobrovca.

TJ Štart Liptovský Ján – TJ Sokol Komjatná 1:1 (0:0)

Góly: 85. Kováč – 67. T. Lacko

Najlepší hráč: Tadeáš Lacko, TJ Sokol Komjatná

Šláger kola sa hral v Liptovskom Jáne, kde pricestovala Komjatná. Súboj prvého s druhým priniesol dva góly. Domáci mali v prvom polčase loptu častejšie na svojich kopačkách, no nebezpečnejšia bola, paradoxne, Komjatná. Tá po zmene strán otvorila skóre, keď sa po signáli z priameho kopu presadil Tadeáš Lacko. Domácim zachránil aspoň bod v závere duelu Maroš Kováč. Napriek tomu, že Liptovský Ján prišiel o suverenitu, naďalej ostáva na čele súťaže. „Nastúpili sme proti papierovo silnejšiemu súperovi, takže sme chceli vychádzať z dobre zabezpečenej defenzívy. Chceli sme sa trochu stiahnuť a vyrážať do rýchlych protiútokov. V druhom polčase nám postupne ubúdali sily, súper si vytvoril tlak, my sme sa stiahli ešte viac. Na domácej strane pribúdali štandardné situácie a z jednej z nich napokon aj vyrovnali. Zápas bol výborný, remíza je z toho pohľadu zaslúžená,“ povedal Samuel Lacko, hrajúci tréner Komjatnej.