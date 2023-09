Mesto Liptovský Mikuláš spúšťa zber kuchynského oleja

Ide o pilotný projekt.

Šéfredaktorka - MY Liptov

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Použitý kuchynský olej nepatrí do komunálneho odpadu, ani do umývadla či toalety. Obyvatelia mesta môžu použitý olej zbierať do fliaš a tie potom odovzdať na jednom zo zberných dvorov.

Po novom bude zber olejov jednoduchší. V ostatných dňoch pribudli do liptovskomikulášskych mestských častí veľké žlté nádoby, nachádzajú sa najmä v miestach s už existujúcimi kontajnerovými stojiskami. „V posledných týždňoch pribudlo v rámci pilotného projektu zberu použitého oleja na kontajnerových stojiskách v našom meste prvých tridsať špeciálne upravených nádob,“ informovala Viktória Čapčíková, hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš s tým, že úplne prvý vývoz bol v utorok 26. septembra.