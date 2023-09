Kedy zbúrajú Vrbický most

Most je v havarijnom stave, vodiči ho využívajú ako obchádzku.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Vrbický most ponad Váh, ktorý spája liptovskomikulášske mestské časti Ploštín a Iľanovo s mestom, je dlhodobo v havarijnom stave. Pre výrazné poškodenia na ňom obmedzili premávku, tá je niekoľko mesiacov presmerovaná už len do jedného jazdného pruhu. Prednosť majú vodiči v smere z mesta.

Majiteľom a správcom cesty, vrátane mosta, je Žilinský samosprávny kraj, ktorý už čoskoro spustí výstavbu nového mosta. Existujúci most je v tak zlom technickom stave a má také poškodenia, že ho nie je možné opraviť. Treba ho kompletne zbúrať a postaviť nanovo.

V meste sú kolóny

Verejnú súťaž na veľkú zákazku vyhrala spoločnosť Metrostav DS so sídlom v Košiciach, hodnota zákazky je takmer 2,2 milióna eur. Zo zmluvy, ktorá je verejne dostupná, vyplýva, že práce budú trvať osem mesiacov. Do obdobia sa nezapočítava zimné obdobie, kedy nie je možné pracovať, spravidla trvá od 1. novembra do 31. marca. Znamená to, že nový most sprístupnia na jeseň budúceho roka.

Vodičov v Liptovskom Mikuláši a aj v okolitých obciach najviac zaujíma, kedy stavebná firma začne s prácami. Most počas nich úplne uzavrú a zbúrajú. Náhradné riešenie nebude, obchádzková trasa povedie Poľnohospodárskou ulicou do Demänovej a odtiaľ cez okružnú diaľničnú križovatku do mesta.