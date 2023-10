Tatran nestačil na Púchov

Futbalisti Liptovského Mikuláša narazili na jedného z favoritov druhej ligy.

LIPTOV. Po úspešnom ťažení v Považskej Bystrici, cestovali zverenci Jána Haspru do Púchova. Tomu, pred zápasom patrila druhá priečka v tabuľke a pri prípadnej výhre nad Liptovským Mikulášom, by sa posunuli na priebežné prvé miesto.

Úvod patril domácim, ktorí sa bleskovo presadili. Michlík vyslal perfektnú prihrávku pre nabiehajúceho Holiša. Ten si dokázal vynikajúco nabehnúť za obranu a strelou k ľavej žrdi prekonal gólmana hostí Vajsa.

V 21. minúte sa Púchov tešil z ďalšieho gólu. Kapusniak vyslal utešený center do šestnástky, na ktorý mikulášska defenzíva nedokázala ideálne reagovať. Lopta preletela do šestnástky a brankár Vajs nemal nárok.

Ďalšia obrovská možnosť pre domácich sa naskytla v 43. minúte. Púchovčan Michalík si prebral loptu v šestnástke hostí, no zoči - voči Vajsovi zlyhal.

V druhom polčase chceli zobrať iniciatívu do rúk futbalisti Liptovského Mikuláša. No v 68. minúte videl druhú žltú kartu kapitán Richard Bartoš a tak v zápase predčasne skončil. Liptáci, ktorí prišli o svojho kapitána sa snažili so zápasom ešte niečo urobiť. V 78. minúte bol v šestnástke domácich dobre postavený Tobiáš Diviš, no trafil len stred brány, ktorú mal pokrytú domáci brankár.

Tretí gól mohli pridať futbalisti Púchova, keď po jednom tvrdom zákroku ostal ležať na zemi jeden z hráčov Tatranu. Hlavný rozhodca hru neprerušil a Kapusniak sa po centri ocitol pred brankárom Vajsom opäť. Tentokrát bol úspešnejší mikulášsky brankár. Do konca zápasu sa už nič zaujímavé nestalo a Liptovský Mikuláš odchádza z Púchova naprázdno.