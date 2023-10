FUTBAL V. a VI. liga: Šláger kola v piatej lige, Liptovská Teplá cestovala do Bystričky

Súboj prvého s druhým videli diváci vo Švošove. Likavka len kontumačne.

OŠK Švošov – ŠK Olympia Bobrov 2:1 (2:1)

Góly: 34. a 45. Dauda – 36. Nákačka, 400 divákov.

Domci: Raček – Kučera, Vrlík, M. Žiara, Roštek, Š. Žiara, Vajdel, Dudko, Dauda, Sajdák (73. Soumar), Považský.

V šlágri kola, v dueli prvého a druhého tímu tabuľky, pred početnou návštevou, tri mimoriadne cenné body zostali doma. „Hoci sa stretli mužstvá zo špice tabuľky, zápas veľa futbalovej krásy nepriniesol, avšak mal veľmi vysoké tempo od začiatku až do konca. Mladé, behavé mužstvo Bobrova predviedlo kombinačný futbal a bolo vidno, že vie, čo chce hrať. Bojovnosťou a srdcom sme stretnutie doviedli k trom bodom. Hostia v prvom polčase nepremenili penaltu, naopak, my sme išli do vedenia po peknej strele z priameho kopu a dorážke Martina Daudu. Vzápätí Bobrov využil našu chybu na vyrovnanie. Tesne pred prestávkou, zase po súperovom zaváhaní Dauda pridal svoj druhý gól. Druhá polka bola dosť rozskúskovaná, vyhrotená a súbojová. Musím priznať, že mali sme aj šťastie,“ uviedol po stretnutí asistent domáceho trénera Peter Dudko.

ŠK Závažná Poruba – Oravan Oravská Jasenica 1:0 (0:0)

Góly: 78. Glončák (z 11m)

DOMÁCI: Bartoš – Glončák, Janec, Brezík (69. Adzima), Hladký, Porubän, Baran (81. Bobrík), Devoša, Garguš, Podhorány, Dvorský (46. Rolný, 89. Kondula)

HOSTIA: F. Žofaj – Kaprálik, M. Polák, Hvoľka, Hojo, Janidžár, Verníček, P. Žofaj (62. M. Hvolka), Gracík (84. E. Polák), M. Hvolka, Špehár (74. D. Žofaj)

Problémy s chorými hráčmi riešila pred zápasom Závažná Poruba. S dávkou šťastia ale predsa len podarilo Závažnej Porube ťažký zápas. Oravská Jasenica zahodila penaltu a ďalšie šance nevyužila. „Súper pozahadzoval šance a dokonca aj penaltu. Nám sa podarilo v 78. minúte ju premeniť. Treba však povedať, že súper bol rýchly, precízny a vyhrával súboje. Nám sa však podarilo zápas vyhrať,“ povedal Eduard Mydliar, tréner Závažnej Poruby.

ŠKM Liptovský Hrádok – MFK Bytča 0:1 (0:0)

Góly: 69. Kucej

DOMÁCI: Tutura – Henrique Loureiro Serra, Šintaj, Škultík, Ruan Nascimento Oliveira, Douglas Campos Cardoso, Hanula, Horváth (70. Svyntsytskyi), Ovšiak, Húska, Martin Tekeľ

HOSTIA: Hanovec – Valášek, Petruš, Mravec, Kucej (89. Uriček), Filo (85. Hrtánek), Pečovský, Podmalík (50. ZAJAC), Pavlík, Kaštan, Lojdl (50. Tomanica)

VI.Liga

ŠK Turčianska Štiavnička – FC 34 Palúdzka 3:2 (3:1)

Góly: 1. a 34. Badáň, 37. Chalupka (z 11 m) – 31. Almenares, 90. Pastva, 100 divákov.

Hostia: Cardenas – Štulrajter, Podstrelený, Hyben, Pastva, Jurík (46. Glemba), Almenares, Kermue, Kokavec, Prelec (60. Volaj), Dunčko.

Palúdzka v nedeľu druhý raz okúsila trpkosť prehry. „Veľmi zle sme do zápasu vstúpili, hneď v úvodnej minúte prišiel trest na našu nekoncentrovanosť a Štiavnička sa ujala vedenia. Tretí gól sme dostali z vymyslenej jedenástky. Polčas sa skončil 3:1 pre domácich a v druhom, napriek tlaku, si chlapci nejakú gólovú šancu ani nevypracovali. Až v poslednej minúte sme znížili na 2:3. Proti najslabšiemu súperovi, sme podali najslabší výkon v doterajšej časti sezóny. Takže to človeka štve. Celkove stretnutie bolo nervózne, tiež so spornými verdiktmi rozhodcu,“ nezakrýval po prehre sklamanie tréner hostí Peter Poleč. V prípade víťazstva by sa bol jeho tím vyšvihol na čelo aktuálnej tabuľky.

TJ Slovan Bystrička – OŠK RENOP Liptovská Teplá 2:2 (1:0)

Góly: 18. Cíger, 67. Kliuchikov – 57. M. Gejdoš, 76. Almaský (z 11 m), 150 divákov.

Hostia: F. Gejdoš – Brtko, Šimo, Almaský, Kvasničák, M. Gejdoš, Sališ, T. Gejdoš, Eliaš, Chovanec, Foťko.

Teplania, ktorí navyše majú jeden zápas k dobru, si po šnúre šiestich víťazstiev, pripísali prvý „egál“, ktorý na