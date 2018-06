Ružomberčania oživia historický vláčik do Korytnice

Ružomberok bude bohatší o mimoriadne zaujímavú atrakciu, podarilo sa oživiť slávny historický vláčik.

1. jún 2018 o 15:06 Ľubica Stančíková

RUŽOMBEROK. Nadšencom a milovníkom histórie z Ružomberka sa podaril husársky kúsok. Na úzkorozchodnú trať vrátia historický vláčik. Bude jazdiť po trase, ktorou kedysi zvážali hostí z Ružomberka do Korytnice, ale aj drevo z tamojších lesov.

Prvá oficiálna jazda pre verejnosť bude súčasťou pripravovaného podujatia Korýtkofest. Rodiny s deťmi, milovníci histórie, vlakov a všetci zvedavci sa prevezú po zachovanej trati z ružomberskej hlavnej stanice po niekdajšiu zápalkáreň na Šoltésovej ulici.

Pred 110 rokmi

Oživenie časti železničného spojenia bude výnimočné aj preto, lebo tento rok je zároveň okrúhly. Korytnická železnica, spájajúca mesto Ružomberok s kúpeľmi, začala premávať pred 110 rokmi.

Koľajnice sa zachovali iba sčasti, vlak môže jazdiť už iba z ružomberskej vlakovej stanice do miestnej časti Biely Potok. To ale vôbec neprekáža. Tam, kde sa jazda vlakom skončí, môžu ľudia pokračovať pohodlnou cyklocestou až do Korytnice.

Prvý raz na Korýtkofeste

Skúšobná jazda vlani na jeseň ukázala, že hoci po trati vlak nejazdil 40 rokov, stále je technicky možné ju využívať na vlakovú dopravu. Veci sa dali doslova do pohybu, projekt podporila aj OOCR Región Liptov a toto leto budú mať Ružomberčania atrakciu, ktorú im môžu inde závidieť.

Projekt obnovenia časti železničného spojenia odštartujú 9. júna podujatím Korýtkofest. Vlak vypravia zo stanice v Ružomberku o 9. hodine. Ak sa návštevníci nezmestia alebo to nestihnú, nevadí, ľudí bude vláčik voziť z Ružomberka každú hodinu až do 16. popoludní.

Doprava z Liptovského Mikuláša autobusom s vozíkom na bicykle na podujatie a z podujatia bude zadarmo.

Liptáci si pripravili aj sprievodné podujatia, zaujať môže prezentácia a diskusia o histórii vlakového spojenia Revúckou dolinou. Deti s rodičmi sa zas môžu zabaviť na bicykloch na sprievodnom podujatí s Deťmi na kolesách a prechádzať vyznačené stanovištia s úlohami.

Spojenie športu a histórie

V letných prázdninových mesiacoch potom bude vláčik premávať pravidelne cez víkendy a sviatky. Cena za jednu jazdu by mala byť symbolická. Návštevníkom sprístupní mimoriadne atraktívnou formou Revúcku dolinu, môžu spojiť zážitok z jazdy historickým vláčikom s jazdou po cyklochodníku a poznávaním okolitých zaujímavostí.

„Atraktívnou formou sprístupníme zaujímavé turistické ciele, napríklad Brankovský vodopád, Vlkolínec, Jazierce alebo napríklad Gejdák. Zaujímavých lokalít je tam viac, naším cieľom je sprístupniť ich nielen cyklistom, ale aj peším,“ povedal Miroslav Klíma, jeden z aktivistov, ktorý stoja za obnovením časti trasy.

Obnova spojenia doslova nadviaže na úspešnú Cyklokorytničku. Cyklotrasa z Ružomberka do Korytice po pôvodnom železničnom násype funguje už tri roky. Začína sa na ulici Šoltésovej pri bývalej zápalkárni, teda tam, kam ľudí dovezie vláčik.

Cykloturisti ale musia prekonať najprv spleť nie práve bezpečných ružomberských ciest. Vďaka obnovenému vlakovému spojeniu sa v letnej sezóne doprave vyhnú a zažijú romantickú jazdu vlakom, ktorá je sama osebe zážitkom.

